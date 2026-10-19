दिल्ली में मर्डर! बेटे को बचाने पहुंची मां को चाकू से गोदकर मार डाला; 2 घायल
दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां लड़ाई के दौरान बेटे को बचाने पहुंची मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस घटना में दो अन्य बुरी तरह घायल हुए हैं।
नजफगढ़ के ओल्ड रोशनपुरा इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में बेटे को बचाने पहुंचीं नर्सरी शिक्षिका की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बीच-बचाव कर रहे दंपती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। पेट में गंभीर घाव होने से घायल सीमा ऋषि ने घटना के दो दिन बाद 17 अक्टूबर को दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमले में उनके पति कमल ऋषि और बेटा ध्रुव भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी सतीश लांबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
दोस्त की रंजिश में घिरा बेटा, सूचना पर दौड़े माता-पिता
वारदात 15 अक्टूबर की रात करीब 11:15 बजे ओल्ड रोशनपुरा के मकान नंबर-121 के पास हुई। पेशे से टेंपो चालक कमल ऋषि के मुताबिक, करीब 10 दिन पहले उनके बेटे ध्रुव के दोस्त देव बख्शी का सतीश लांबा से विवाद हुआ था। उस दौरान देव और उसके साथियों ने सतीश की पिटाई कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए 15 अक्टूबर की रात जब ध्रुव, देव और अफजल बाइक से नांगलोई स्टैंड से लौट रहे थे, तभी सतीश ने अपने साथी सोनू और मीतू के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया। हमले के दौरान देव किसी तरह जान बचाकर भागा और ध्रुव के घर पहुंचकर परिजनों को मारपीट की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने ऐक्शन शुरू कर दिया है।
बचाने के दौरान किए ताबड़तोड़ वार
बेटे की जान खतरे में देख कमल और सीमा तुरंत मौके पर पहुंचे। आरोप है कि बीच-बचाव करने पर सतीश ने सीमा के पेट में चाकू घोंप दिया। पत्नी को बचाने आगे बढ़े कमल की गर्दन के पिछले हिस्से में भी पीछे से चाकू मारा गया। इसके बाद हमलावरों ने सीमा पर दोबारा वार किए। भांजे विवेक ने लहूलुहान हालत में सीमा को आरएचटीसी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें डीडीयू अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार, चाकू के गहरे वार से उनकी किडनी और आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जो उनकी मौत का कारण बनीं।
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
संघर्ष के दौरान मुख्य आरोपी सतीश लांबा भी घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में उपचार के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। क्राइम और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फरार आरोपियों सोनू और मीतू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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