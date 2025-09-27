दिल्ली में मर्डर! नाबालिग को लड़कों हमला कर मार दिया; पुलिस कर रही जांच

बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां लड़कों के एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया। हमले में 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कक्षा दसवीं के छात्र का स्कूल के बच्चों के साथ झगड़ा हुआ था और स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हो गए। उसने बताया कि शुक्रवार रात लड़कों के एक समूह ने दसवीं कक्षा के छात्र पर हमला कर दिया।