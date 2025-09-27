murder in delhi minor killed in group clash दिल्ली में मर्डर! नाबालिग को लड़कों हमला कर मार दिया; पुलिस कर रही जांच, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में मर्डर! नाबालिग को लड़कों हमला कर मार दिया; पुलिस कर रही जांच

राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां लड़कों के एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया। हमले में 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कक्षा दसवीं के छात्र का स्कूल के बच्चों के साथ झगड़ा हुआ था और स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हो गए।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 27 Sep 2025 12:13 PM
बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां लड़कों के एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया। हमले में 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कक्षा दसवीं के छात्र का स्कूल के बच्चों के साथ झगड़ा हुआ था और स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हो गए। उसने बताया कि शुक्रवार रात लड़कों के एक समूह ने दसवीं कक्षा के छात्र पर हमला कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि घायल अवस्था में छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई टीम गठित की गईं हैं। स्थानीय पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।