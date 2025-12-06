Hindustan Hindi News
दिल्ली में खौफनाक वारदात! नाबालिग लड़के ने चचेरे भाई को चाकुओं से गोदकर मार डाला

दिल्ली में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के दक्षिणी दिल्ली इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मृतक छात्र एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था।

Dec 06, 2025 10:01 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
दिल्ली में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के दक्षिणी दिल्ली इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मृतक छात्र एलएलबी का छात्र था। पुलिस ने बताया कि भैंस के गोबर करने को लेकर विवाद हुआ था, जो बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि जानलेवा हो गया। नाबालिग भाई ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी के पिता भैंसों का दूध बेचने का व्यापार करते हैं। शुक्रवार को जब जानव सड़क पर गंदगी कर रहे थे, तभी मृतक के चाचा और चाची ने उनसे शिकायत की। शिकायत करने के दौरान विवाद हो गया। इस विवाद में एलएलबी कर रहा छात्र भी शामिल हो गया। इतमे में एक 15 साल का नाबालिग चचेरा भाई आया और छात्र को चाकुओं से गोद डाला।

बहन ने क्या बताया

इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि घटना के बारे में पीसीआर कॉल की गई थी। छात्र की बहन मौके पर मौजूद थी। बहन ने आरोप लगाया कि उसके भाई को चाचा-चाची और उनके बेटों ने चाकू मारा। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता चला कि मृतक और आरोपी का किसी बात को लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र का परिवार उसके चाचा के परिवार के साथ रहता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग को उसके माता-पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र अपने कॉलेज के पास किराए के घर में रहता था और वो वीकेंड के कारण घर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

