दिल्ली में खौफनाक वारदात! नाबालिग लड़के ने चचेरे भाई को चाकुओं से गोदकर मार डाला

संक्षेप: दिल्ली में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के दक्षिणी दिल्ली इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मृतक छात्र एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था।

दिल्ली में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के दक्षिणी दिल्ली इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मृतक छात्र एलएलबी का छात्र था। पुलिस ने बताया कि भैंस के गोबर करने को लेकर विवाद हुआ था, जो बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि जानलेवा हो गया। नाबालिग भाई ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी के पिता भैंसों का दूध बेचने का व्यापार करते हैं। शुक्रवार को जब जानव सड़क पर गंदगी कर रहे थे, तभी मृतक के चाचा और चाची ने उनसे शिकायत की। शिकायत करने के दौरान विवाद हो गया। इस विवाद में एलएलबी कर रहा छात्र भी शामिल हो गया। इतमे में एक 15 साल का नाबालिग चचेरा भाई आया और छात्र को चाकुओं से गोद डाला।

बहन ने क्या बताया इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि घटना के बारे में पीसीआर कॉल की गई थी। छात्र की बहन मौके पर मौजूद थी। बहन ने आरोप लगाया कि उसके भाई को चाचा-चाची और उनके बेटों ने चाकू मारा। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता चला कि मृतक और आरोपी का किसी बात को लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था।