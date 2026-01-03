दिल्ली में मर्डर! 15 साल के नाबालिग को चाकुओं से गोदकर मार डाला; मां पर भी अटैक

संक्षेप: दिल्ली में एक नाबालिग लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस दौरान नाबालिग की मां पर भी हमला किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। गुरुवार देर रात दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में कुछ लोगों ने 15 साल के नाबालिग लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस दौरान नाबालिग की मांक पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है।

हैवानों ने नहीं सुनी मां की गुहार इस घटना की जानकारी देते हुए मृतक लड़के की मां ने बताया कि उनका बेटा कुछ काम से बाहर गया हुआ था, तभी घर के बाहर एक शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर मां सहम गई और दौड़कर बाहर आई। महिला ने बताया कि जब आरोपियों ने मेरे बेटे पर चाकू मारना शुरू किया तो मैंने उनसे छोड़ देने की गुहार लगाई और चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने उनकी एक ना सुनी और चाकुओं से हमला करते रहे। बेटे को बचाने के लिए जब महिला वहां पहुंची तो आरोपियों ने उसपर भी हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। महिला ने बताया कि आरोपियों के हमले के बाद वो पास की एक दुकान में जाकर छुप गई, लेकिन उसके बेटे को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया।

इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस हमले में मुख्या आरोपी की पहचान विक्रम के रूप में की है। पुलिस ने बताय कि विक्रम पर पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।