murder for property in delhi nephew killed by uncle दिल्ली में प्रॉपर्टी के लिए रिश्तों की हत्या! मामा ने भांजे को चाकू से गोद डाला
दिल्ली में प्रॉपर्टी के लिए रिश्तों की हत्या! मामा ने भांजे को चाकू से गोद डाला

दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मामा ने प्रॉपर्टी के विवाद में भांजे का कत्ल कर दिया। इस दौरान शख्स ने अपने जीजा को भी मारकर घायल कर दिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 18 Sep 2025 07:32 AM
दिल्ली के भलस्वा डेरी इलाके में खौफनाक घटना सामना सामने आई है। यहां एक शख्स ने रविवार रात को प्रॉपर्ट विवाद में भांजे की चाकू से हत्या कर दी और जीजा को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान 28 वर्षीय आकाश गिरी के तौर पर हुई है। दरअसल, आकाश अपने पिता हरि गिरि के साथ गुरुनानक देव कॉलोनी में रहता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरि का साला जितेंद्र अविवाहित है और अपनी मां के साथ इसी इलाके में रहता है। पूर्व में हरि गिरि अपने परिवार के साथ ससुराल में रहते थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

मिली जानकारी के अनुसार, जितेंद्र का छोटे भांजे आकाश गिरी के साथ ड्राई क्लीनिंग का कारोबार भी था। कुछ समय बाद जितेंद्र ने बहनोई एवं भांजों पर सम्पत्ति कब्जा करने का आरोप लगाया। उसने जन्माष्टमी के दिन सम्पत्ति खाली नहीं करने पर धमकी भी दी। इसके बाद परिवार ने एक हफ्ते पहले जितेंद्र के मकान को खाली कर पास में ही रहने लगा, लेकिन आरोपी को लगता था कि ये लोग मकान पर कब्जा कर लेंगे।

हमले का कारण पूछने पर चाकू से किया वार

मृतक के बड़े भाई अभिलाष ने बताया कि उसके पिता रविवार रात को आफिस से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में जितेंद्र ने हरि की जांघ पर चाकू से हमला कर दिया। घायल हालत में पिता को देखकर अभिलाष और आकाश दोनों स्कूटी से मामा जितेंद्र के घर की तरफ गए, लेकिन जितेंद्र हाथ में चाकू लेकर गली में ही घूमता हुआ मिल गया। जब दोनों भाइयों ने हमले का कारण पूछा तो जितेंद्र ने आकाश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। अभिलाष छोटे भाई को बीजेआरएम अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।