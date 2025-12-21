Hindustan Hindi News
murder convicted shot dead in muradnagar by 17 years old boy
18 साल पहले हुई थी ताऊ की हत्या, गाजियाबाद में 17 साल के भतीजे ने हत्यारे को मारकर लिया बदला

संक्षेप:

गाजियाबाद के मुरादनगर में शनिवार दोपहर बाइक सवार एक नाबालिग लड़के ने जमानत पर चल रहे सजायाफ्ता कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। ओलंपिक तिराहे पर हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और इसकी जानकारी दी।

Dec 21, 2025 09:26 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के मुरादनगर में शनिवार दोपहर बाइक सवार एक नाबालिग लड़के ने जमानत पर चल रहे सजायाफ्ता कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। ओलंपिक तिराहे पर हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और इसकी जानकारी दी। 17 साल के आरोपी का कहना है कि उसने 18 साल पहले हुई ताऊ की हत्या का बदला लिया है।

नगर की कच्ची सरॉय कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय इमरान अपनी पत्नी ,तीन बेटियां और एक बेटे के साथ रहते थे। वह दूध सप्लाई का काम करते थे। इमरान शनिवार दोपहर में ओलंपिक तिराहे पर साइकिल रिपेयर करने वाली दुकान पर बैठै थे। इस बीच बाइक सवार एक युवक आया और कनपटी से पिस्टल सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही इमरान लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। गोली चलते ही बाजार में अफरातफरी का माहौल बन गया और लोग इधर-उधर भागने लगे। आसपास के लोगों ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। गाजियाबाद अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

18 साल बाद हत्या का बदला लिया

जिस समय अखलाक की हत्या हुई थी ,उस समय आरोपी का जन्म नहीं हुआ था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि अपने ताऊ की हत्या की बात जब परिजनों से जब सुनता था तो खून खौल उठता था। तीन साल पहले सोच लिया था कि ताऊ की हत्या का बदला लेना है। इसके बाद से ही इमरान की रेकी करनी शुरू कर दी थी। शनिवार दोपहर वह दुकान पर बैठा मिल गया और हत्या कर दी। हत्या करने वाले आरोपी को किशोर बताया जा रहा है। आरोपी की उम्र 17 साल बताई जा रही और वह कक्षा ग्यारह में पढ़ता है।

हत्या करने के बाद आरोपी पहुंचा थाने

हत्या करने के बाद आरोपी बाइक से मुरादनगर थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि साहब मैंने अपने ताऊ की हत्या का बदला ले लिया है। इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव बीच बाजार में पड़ा हुआ है। दिनदहाड़े हुई हत्या की वारदात की खबर सुनकर पुलिस में हड़कंप मच गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

उम्रकैद की सजा हुई थी

बता दें कि 13 दिसंबर 2007 को अखलाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने इमरान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हत्या के मामले में कोर्ट ने इमरान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस समय इमरान जमानत पर बाहर चल रहा था।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Ghaziabad News Crime News
