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लड़की के पहुंचते ही शुरू हो गया विवाद, फरीदाबाद के OYO होटल में मर्डर; मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Apr 11, 2026 09:20 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद के एक होटल में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की के होटल में पहुंचने के बाद कुछ लड़कों में विवाद शुरू हो गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान तीन लड़कों ने मिलकर एक लड़के को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

लड़की के पहुंचते ही शुरू हो गया विवाद, फरीदाबाद के OYO होटल में मर्डर; मुख्य आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद के एक होटल में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की के होटल में पहुंचने के बाद कुछ लड़कों में विवाद शुरू हो गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया। कहासुनी के दौरान तीन लड़कों ने मिलकर एक लड़के को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मथुरा रोड स्थित रेड लायन ओयो होटल में गुरुवार रात मामूली कहासुनी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच अपराध शाखा डीएलएफ द्वारा की जा रही है। मृतक की पहचान 31 साल के सचिन निवासी सूर्य विहार पार्ट-2 के रूप में हुई। घटना किसी युवती को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी।

आरोप है कि तीन युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने काबू कर लिया। घटना के बाद मृतक के पिता मोहन सिंह की शिकायत पर थाना सराय ख्वाजा में मामला दर्ज किया गया था।

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात के पीछे एक युवती को लेकर विवाद था। पता चला है कि एक युवती होटल में आई थी, जिसके पीछे उसका जानकार रंजीत उर्फ व्यास भी पहुंच गया। होटल कर्मचारी जितेंद्र उर्फ जीतू ने रंजीत को वहां से भगाने का प्रयास किया। इससे विवाद शुरू हुआ। जीतू ने अपने दोस्त सचिन को मौके पर बुलाया। सचिन के पहुंचने पर विवाद और बढ़ गया। रंजीत ने भी अपने साथियों सन्नी और इंद्राज को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

पेट में चाकू से अनेक वार किए

होटल के अंदर विवाद के दौरान आरोप है कि सचिन ने सन्नी को डंडा मार दिया। इसके बाद गुस्से में सन्नी ने चाकू निकालकर सचिन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सचिन के पेट में चाकू से अनेक वार किए। गंभीर रूप से घायल सचिन होटल के बाहर लहूलुहान स्थिति में बाहर आ गया। जहां से उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

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मुख्य आरोपी गिरफ्तार

अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सन्नी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके।

लड़की से पूछताछ की जा रही

होटल में आई युवती को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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