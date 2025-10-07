murder accused was in jail for five years why did the Delhi court grant him bail पांच साल से जेल में बंद था हत्या का आरोपी, दिल्ली की कोर्ट ने क्यों दे दी जमानत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmurder accused was in jail for five years why did the Delhi court grant him bail

पांच साल से जेल में बंद था हत्या का आरोपी, दिल्ली की कोर्ट ने क्यों दे दी जमानत

दिल्ली के द्वारका जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच साल सात महीने से जेल में बंद आरोपी संदीप को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन की अदालत ने कहा कि ट्रायल में जरूरत से ज्यादा देरी आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और न्यायिक प्रक्रिया स्वयं सजा नहीं बन सकती।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 05:02 PM
share Share
Follow Us on
पांच साल से जेल में बंद था हत्या का आरोपी, दिल्ली की कोर्ट ने क्यों दे दी जमानत

दिल्ली के द्वारका जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच साल सात महीने से जेल में बंद आरोपी संदीप को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन की अदालत ने कहा कि ट्रायल में जरूरत से ज्यादा देरी आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और न्यायिक प्रक्रिया स्वयं सजा नहीं बन सकती।

यह मामला नजफगढ़ थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 फरवरी 2020 की रात करीब तीन बजे, आरोपी संदीप और उसके साथियों ने जग्गू नामक व्यक्ति की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। आरोप है कि जग्गू के सिर पर लोहे के जैक और बांस के डंडों से कई वार भी किए गए थे।

38 में से केवल छह की हो सकी है गवाही

आरोपी के अधिवक्ता रवि दराल और अदिति सिंह ने अदालत में कहा कि संदीप को झूठा फंसाया गया है। यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। प्रमुख गवाह जोध सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दूसरा गवाह जोगेंद्र अपने बयान से मुकर गया है। अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि अब तक 38 में से केवल छह गवाहों की गवाही ही हो पाई है। सह-आरोपी को मार्च 2025 में जमानत मिल चुकी है। जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल हो गया है, इसलिए आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। इसलिए उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

ट्रायल में देरी अधिकारों का उल्लंघन

अदालत ने कहा कि प्रमुख गवाहों के मुकर जाने और ट्रायल में देरी के कारण मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी न्यायिक हिरासत और धीमी सुनवाई आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि संदीप का जेल में आचरण पिछले एक वर्ष से संतोषजनक पाया गया है। इसलिए, परिस्थितियों और सह-आरोपी को मिली राहत को देखते हुए अदालत ने उसे 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी भविष्य में किसी समान अपराध में लिप्त पाया गया, तो राज्य उसकी जमानत रद्द कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा।