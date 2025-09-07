murder accused hang himself in lockup in haryana rewari कंबल को फाड़कर फंदा बनाया और लगा ली फांसी, दोस्त की हत्या के आरोपी ने लॉकअप में जान दे दी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmurder accused hang himself in lockup in haryana rewari

कंबल को फाड़कर फंदा बनाया और लगा ली फांसी, दोस्त की हत्या के आरोपी ने लॉकअप में जान दे दी

दोस्त की हत्या करने के आरोपी ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन पुलिस थाने के लॉकअप में फंदा लगाकर जान दे दी। फंदे पर लटका देख आनन-फानन में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे लॉकअप खोल फंदे से नीचे उतार अस्पताल भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रेवाड़ीSun, 7 Sep 2025 07:44 PM
share Share
Follow Us on
कंबल को फाड़कर फंदा बनाया और लगा ली फांसी, दोस्त की हत्या के आरोपी ने लॉकअप में जान दे दी

दोस्त की हत्या करने के आरोपी ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन पुलिस थाने के लॉकअप में फंदा लगाकर जान दे दी। फंदे पर लटका देख आनन-फानन में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे लॉकअप खोल फंदे से नीचे उतार अस्पताल भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव हमजाबाद के रहने वाले विनोद कुमार के रूप में हुई है। इस सनसनीखेज मामले के बाद जिला पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गांव सारी जहांगी पट्टी के रहने वाले राकेश वर्मा की रेवाड़ी के गांव करनावास के पास हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या उसके साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव कंबल को फाड़कर फंदा बनाया, सो रहा था दूसरा आरोपीहमजाबाद के रहने वाले विनोद कुमार और अंतरसुभा कलां गांव के रहने वाले सन्नी यादव ने की थी। कमरा खाली करने को लेकर उनका आपस में विवाद हो गया था। विवाद के बाद तीनों ने एक साथ शराब पी, जिसके बाद विनोद और सन्नी ने मिलकर राकेश की हत्या कर दी थी।

शनिवार को दोनों को रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विनोद और सन्नी को कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों को पुलिस रिमांड पर लिया गया था और मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में रखा गया था। 34 साल के विनोद कुमार ने सुबह करीब चार बजे कंबल को फाड़कर फंदा बनाया। इसकी भनक किसी को नहीं लगी और फिर रोशनदान पर लटकाकर फंदे पर लटक गया। जब यह घटना हुई तो लॉकअप में ही दूसरा आरोपी सो रहा था।

लॉकअप के बाहर संतरी को भी पता नहीं चला

थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को पता चला तो लॉकअप खोलकर विनोद को तुरंत नीचे उतारा गया और उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि लॉकअप के बाहर संतरी मौजूद था लेकिन उसे पता ही नहीं चल पाया। आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है।

घटना के बाद प्रशासन ने आकाश सिरोहा को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। उनकी निगरानी में विनोद कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रेवाड़ी पुलिस प्रशासन ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल

मृतक के परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में इस तरह मौत होना पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। परिजनों ने हरियाणा सरकार से उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है।

रिपोर्ट: मोनी देवी