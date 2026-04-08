Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली की 130 सरफेस पार्किंग का होगा कायाकल्प, ओवरचार्जिंग से भी मिलेगी राहत; MCD ने बनाया यह मास्टरप्लान

Apr 08, 2026 06:42 pm ISTSourabh Jain पीटीआई
share

खुली पार्किंग की वजह से परेशानी झेलने वाले एक यात्री ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि, 'एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने अपनी कार रामलीला मैदान में पार्क की, तो मेरे जूते बहुत अधिक गंदे हो गए थे। उस दिन मेरी एक जरूरी मीटिंग थी और ऑफिस जाने से पहले मुझे मोची ढूंढने में लगभग डेढ़ घंटा लग गया था।'

दिल्ली की 130 सरफेस पार्किंग का होगा कायाकल्प, ओवरचार्जिंग से भी मिलेगी राहत; MCD ने बनाया यह मास्टरप्लान

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार किया है। जिसके तहत निगम अपने अंतर्गत आने वाले सभी 12 जोनों में बनी लगभग 130 सरफेस समतल पार्किंग (खुले मैदान वाली पार्किंग) स्थलों का कायाकल्प करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बारिश के दिनों में ऐसी कच्ची जमीन वाली पार्किंग में होने वाले कीचड़ व उसके सूखने के बाद उससे उड़ने वाली धूल को रोकना है। क्योंकि यही धूल हवा में प्रदूषण का स्तर और खराब कर देती है।

अधिकारियों के अनुसार इस काम के लिए जिन पार्किंग साइट्स को चुना गया है, उनमें रामलीला मैदान और कीर्ति नगर टिम्बर मार्केट जैसे प्रमुख पार्किंग लॉट शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि पार्किंग स्थलों का कायाकल्प करने की इस योजना की जिम्मेदारी निगम के इंजीनियरिंग विभाग को दी गई है। इसके तहत पार्किंग स्थलों पर मुख्य रूप से इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

गर्मी में उड़ती है धूल, बारिश में हो जाता है कीचड़

आगे उन्होंने बताया कि मॉनसून के दौरान ये खुले प्लॉट वाली पार्किंग अक्सर कीचड़ वाली हो जाती हैं और इनमें बहुत ज्यादा धूल जमा हो जाती है, जो गाड़ियों पर जम जाती है और इस्तेमाल करने वालों के लिए परेशानी खड़ी करती है। वहीं बारिश के बाद यही कीचड़ धूल बनकर लोगों को सताने लगता है।

कीचड़ की वजह से परेशानी झेलने वाले शख्स ने सुनाया किस्सा

खुली पार्किंग की वजह से परेशानी झेलने वाले एक शख्स ने पीटीआई को किस्सा सुनाते हुए बताया कि, 'एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने अपनी कार रामलीला मैदान में पार्क की, तो मेरे जूते बहुत अधिक गंदे हो गए थे। उस दिन मेरी एक जरूरी मीटिंग थी और ऑफिस जाने से पहले मुझे मोची ढूंढने में लगभग डेढ़ घंटा लग गया था।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की लिमिट हुई दोगुनी, रेखा सरकार का बड़ा ऐलान

पार्किंग कर्मचारियों के लिए वर्दी पहनना हुआ अनिवार्य

इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के अलावा, MCD ने पार्किंग संचालन के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए भी नए निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान पार्किंग शुल्क वसूलने वाले ठेकेदारों और कर्मचारियों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल अधिकारियों को कई पार्किंग साइट्स पर तय राशि से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद पार्किंग शुल्क वसूलने वाले सभी ठेकेदारों के लिए वर्दी पहनने का नियम बना दिया गया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बेड बॉक्स में मिली महिला की लाश, प्रेम संबंध में हत्या का शक; 3अरेस्ट

इस वजह से ज्यादा पार्किंग शुल्क वसूलते हैं कर्मचारी

पार्किंग कर्मचारियों द्वारा अधिक राशि वसूलने की वजह बताते हुए एक अधिकारी ने बताया कि 'टेंडर प्रक्रिया के दौरान पार्किंग के ठेके हासिल करने के लिए ठेकेदार अक्सर 11 से 12 लाख रुपए तक की ऊंची बोली लगा देते हैं। जिसके बाद उन्हें ठेका तो मिल जाता है, लेकिन इन साइट्स से आमतौर पर हर महीने लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी ही होती है। ठेके की कीमत और उससे होने वाली वास्तविक आय के इसी अंतर को पाटने के लिए, कुछ ठेकेदार अवैध वसूली शुरू कर देते हैं। जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'

ये भी पढ़ें:गुजरात से बिहार के बीच स्पेशल ट्रेन, 5 राज्यों से गुजरेगी; इन स्टेशनों पर रुकेगी

पार्किंग के लिए अलग-अलग एजेंसियां, कोई रेगुलेटरी नहीं

अधिकारी ने आगे कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और निजी संस्थानों जैसी अलग-अलग एजेंसियों में पार्किंग के लिए कोई एक जैसा रेगुलेटरी सिस्टम न होने से, कीमतों में असमानता की समस्या और बढ़ गई है। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और तय शुल्क से ज्यादा रेट वाले बोर्ड लगाने या तय शुल्क से ज्यादा पैसे लेने वाले ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।