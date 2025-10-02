munawwar farooqi murder was planned delhi police arrested 2 members of goldi brar rohit godara gang मुनव्वर फारूकी को मारने का पूरा था प्लान, दिल्ली से पकड़े गए दो शूटर; पुलिस ने क्या बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmunawwar farooqi murder was planned delhi police arrested 2 members of goldi brar rohit godara gang

मुनव्वर फारूकी को मारने का पूरा था प्लान, दिल्ली से पकड़े गए दो शूटर; पुलिस ने क्या बताया

दिल्ली पुलिस ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों को मुनव्वर फारूकी को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 2 Oct 2025 11:38 AM
share Share
Follow Us on
मुनव्वर फारूकी को मारने का पूरा था प्लान, दिल्ली से पकड़े गए दो शूटर; पुलिस ने क्या बताया

गुरुवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के दो सदस्यों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों सदस्यों को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी।

गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इस दौरान जैतपुर-कालिंदीकुंज रोड पर पुलिस की मुठभेड़ शुरू हो गई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गोल्डी बराड़ गैंग के दो सदस्यों साहिल और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। साहिल हरियाणा के भिवानी का, जबकि राहुल पानीपत का रहने वाला है।

पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद खुलासा करते हुए बताया कि दोनों विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ और विरेंदर चरण के साथ काम करता है और इन तीनों ने ही मुनव्वर फारूकी को मारने का प्लान बनाया था। मुनव्वर को मारने के लिए गोल्डी ने साहिल और राहुल को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी इस खतरनाक योजना को पूरा नहीं होने दिया।

दोनों शूटरों के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि राहुल हरियाणा के यमुना नगर में 2024 में हुए के ट्रिपल मर्डर केस में वांटेड है। पुलिस ने बताया कि आज हुए एनकाउंटर में राहुल को एक गोली लगी है। साल 2024 में ही दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि मुनव्वर फारूकी को जान का खतरा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मुनव्वर को दिल्ली से मुंबई भेज दिया गया था। मुनव्वर फारूकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी खतरा है।

कौन हैं मुनव्वर फारूकी

मुनव्वर फारूकी एक मशहूर कॉमेडियन हैं। वो कई रियलिटी शो में काम कर चुके हैं। वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट और विजेता भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी मुनव्वर फारूकी की अच्छी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं।