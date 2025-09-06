mumbai terror threat man arrested Noida मुंबई को बम से उड़ाने की दी धमकी, पुलिस ने नोए़डा से पकड़ा; जानिए कौन है ये धमकीबाज, Ncr Hindi News - Hindustan
मुंबई को बम से उड़ाने की दी धमकी, पुलिस ने नोए़डा से पकड़ा; जानिए कौन है ये धमकीबाज

मुंबई में अनंत चतुर्दशी के दिन आतंकी हमला करने की धमकी देने वाले अश्विनी नाम के शख्स को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद को एक जिहादी संगठन का सदस्य बताया था और शहर में बम धमाकों की धमकी दी थी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाSat, 6 Sep 2025 09:49 AM
मुंबई में गणेश चतुर्थी के उत्सव के बीच एक सनसनीखेज खबर ने सबको चौंका दिया। अनंत चतुर्दशी के दिन शहर को दहलाने की धमकी देने वाला शख्स आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आरोपी को धर दबोचा और उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया।

मुंबई पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने यूपी के नोएडा से अश्विन कुमार सुप्रा (50) नामक व्यक्ति को मुंबई में बम विस्फोट की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। धमकी देने में इस्तेमाल किया गया उसका फ़ोन और सिम कार्ड ज़ब्त कर लिया गया है। उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है। आगे की जांच की जाएगी।

कौन है ये धमकीबाज?

आरोपी का नाम अश्विनी है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले पांच सालों से नोएडा में रह रहा था। हैरानी की बात ये है कि अश्विनी खुद को ज्योतिषी बताता था, लेकिन उसकी करतूत ने उसके इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा के सेक्टर-113 से पकड़े गए इस शख्स ने मुंबई पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार को एक खतरनाक धमकी भेजी थी।

धमकी में क्या था?

अश्विनी ने अपने मैसेज में दावा किया कि मुंबई में कई गाड़ियों में बम रखे गए हैं, जिनमें 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल होगा। उसने कहा कि ये धमाके पूरे शहर को हिलाकर रख देंगे और करीब एक करोड़ लोग इसकी चपेट में आएंगे। इतना ही नहीं, उसने खुद को पाकिस्तान की एक जिहादी संगठन 'लश्कर-ए-जिहादी' का सदस्य बताते हुए दावा किया कि 14 आतंकी शहर में घुस चुके हैं। उसने यह भी कहा कि 34 गाड़ियों में 34 'ह्यूमन बम' लगाए गए हैं।