मुंबई को बम से उड़ाने की दी धमकी, पुलिस ने नोए़डा से पकड़ा; जानिए कौन है ये धमकीबाज

मुंबई में अनंत चतुर्दशी के दिन आतंकी हमला करने की धमकी देने वाले अश्विनी नाम के शख्स को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद को एक जिहादी संगठन का सदस्य बताया था और शहर में बम धमाकों की धमकी दी थी।

मुंबई में गणेश चतुर्थी के उत्सव के बीच एक सनसनीखेज खबर ने सबको चौंका दिया। अनंत चतुर्दशी के दिन शहर को दहलाने की धमकी देने वाला शख्स आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आरोपी को धर दबोचा और उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया।

मुंबई पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने यूपी के नोएडा से अश्विन कुमार सुप्रा (50) नामक व्यक्ति को मुंबई में बम विस्फोट की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। धमकी देने में इस्तेमाल किया गया उसका फ़ोन और सिम कार्ड ज़ब्त कर लिया गया है। उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है। आगे की जांच की जाएगी।

कौन है ये धमकीबाज? आरोपी का नाम अश्विनी है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले पांच सालों से नोएडा में रह रहा था। हैरानी की बात ये है कि अश्विनी खुद को ज्योतिषी बताता था, लेकिन उसकी करतूत ने उसके इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा के सेक्टर-113 से पकड़े गए इस शख्स ने मुंबई पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार को एक खतरनाक धमकी भेजी थी।