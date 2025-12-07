दिल्ली में मल्टीस्टेट साइबर गिरोह का भंडाफोड़, ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी; चीन से कनेक्शन
दिल्ली पुलिस ने चीन से कनेक्शन वाले एक मल्टीस्टेट साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह ने कथित तौर पर एक वरिष्ठ नागरिक से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 33 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि 61 साल के एक आदमी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ डिजिटल निवेश योजना के नाम पर धोखाधड़ी हुई है।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि पैसा कई खातों से होकर गुजरा और अंत में एक फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक खातों में पहुंचा। अधिकारी ने बताया कि इस फर्जी कंपनी से जुड़े दो लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निवासी शिवम सिंह और दिल्ली निवासी लक्ष्य के रूप में हुई।
अधिकारी ने बताया कि लक्ष्य को 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने सह-आरोपी शुभम और अन्य के निर्देश पर एक फर्म खाता खोलने की बात स्वीकार की। उसने पुलिस को बताया कि उसने बैंक खाते बनाए, सिम कार्ड खरीदे और 20000 रुपए मासिक भुगतान पर बैंक किट सौंपे।
पुलिस ने बताया कि शुभम की तलाश में एक टीम ने कई हफ्तों तक दिल्ली-एनसीआर में व्यापक छापेमारी की। वह पकड़े जाने से बचने के लिए सिम कार्ड बदलता रहा। आखिरकार उसे शनिवार को तिलक नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, पांच चेकबुक और छह डेबिट कार्ड बरामद किए। पूछताछ के दौरान शुभम ने सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क का खुलासा किया, जिसमें कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं।
अधिकारी ने कहा कि उसने आगे दावा किया कि उसने USDT प्राप्त किया और उसे एक चीनी संचालक को बेच दिया। इससे बार-बार धनशोधन का चक्र चलता रहा। USDT एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है। पुलिस ने कहा कि लक्ष्य की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद शुभम ने चेकबुक नष्ट कर दीं और कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।