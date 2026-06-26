दिल्ली के 156 टोल नाकों पर लागू होगा ये नया सिस्टम, MCD से मिली हरी झंडी; ये होंगे बड़े बदलाव

What is MLFS system : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) राजधानी की टोल व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए सभी 156 टोल नाकों पर एमएलएफएस सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।

राजधानी दिल्ली के सभी 156 टोल नाकों पर बैरियर रहित मल्टी लेन बिना रुकावट (एमएलएफएस) प्रणाली विकसित होगी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) प्रशासन एमएलएफएस प्रणाली को फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) के साथ एकीकृत करेगा। इस संबंध में निगम कमिश्नर संजीव खिरवार ने एमसीडी अधिनियम में संशोधन कर टोल नाकों से जुड़े नए उपनियमों का प्रस्ताव तैयार कर सदन में लाया गया। मेयर प्रवेश वाही द्वारा सदन की बैठक की कार्यवाही में इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया है।

मल्टी लेन सुविधा से टोल नाके बनेंगे जाम मुक्त निगम अधिकारियों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन में मंजूरी मिलना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी प्रस्ताव के जरिए निगम प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत निगम के अधीन आने वाले सभी टोल नाकों को नई तकनीक का इस्तेमाल कर वहां पर मल्टी लेन सुविधा विकसित कर सकेगा। इसके जरिये अब दिल्ली के टोल नाकों को जाम मुक्त बनाने में सहयोग मिलेगा।

टोल ऑपरेटरों से दुर्व्यवहार किया तो पांच गुना लगेगा जुर्माना नए उपनियमों के तहत टोल नाकों पर खराब नंबर प्लेट का उपयोग करने या टोल ऑपरेटरों व निगम कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने पर टोल शुल्क पर पांच गुना वृद्धि करने का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना अधिकतम सिर्फ 500 रुपये हुआ करता था। इसके अलावा नए उपनियमों के तहत हर वर्ष 5 फीसदी की बेसिक टोल रेट पर सभी व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों पर बढ़ोतरी होगी। इससे पहले निगम प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत वाणिज्यिक वाहनों पर इस वर्ष 19 अप्रैल से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को बढ़ाया था।

और बढ़ाया जा सकता है टोल शुल्क निगम अधिकारियों ने बताया कि संशोधन के बाद भविष्य में आवश्यकता अनुसार कमर्शियल व व्यावसायिक वाहनों की 6 व्हील ट्रक (दो एक्सेल), 10 व्हील ट्रक (थ्री एक्सेल), 4 से 6 एक्सेल ट्रक व 7 एक्सेल व इससे अधिक ट्रक के टोल शुल्क को अधिकतम दो हजार रुपये तक बढ़ा सकता है।

ये बड़े बदलाव होंगे ● दिल्ली नगर निगम के टोल नाकों पर मल्टी लेयर लेन प्रणाली के साथ आरएफआईडी और एपीएन नंबर प्लेट की सुविधा को भी एकीकृत किया जाएगा।

● टोल नाकों पर खराब नंबर प्लेट, टोल ऑपरेटर और नगर निगम के कर्मचारियों से खराब व्यवहार करने पर प्रति प्रवेश टोल शुल्क पर पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा।