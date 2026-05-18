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काम की बात: फरीदाबाद के इस सेक्टर में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा, सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल शुरू हो गया है। सेक्टर-8 में सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। यह बहुमंजिला अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस होगा। 

फरीदाबाद के इस सेक्टर में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा, सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

फरीदाबाद में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल शुरू हो गया है। सेक्टर-8 में सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। यह बहुमंजिला अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस होगा। इसके बनने से शहर की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।

मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थीं कई मांगें

रविवार को सेक्टर-7 स्थित जनकल्याण मंदिर में विकास कार्यों के शुभारंभ को लेकर आयोजित जनसभा में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि सेक्टर-12 में पिछले महीने हुई रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर-8 में स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। मंत्री विपुल गोयल की तरफ से आयोजित इस रैली में मंत्री गोयल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अनेक मांग रखी थी, जिनमें इस अस्पताल का निर्माण भी शामिल था।

केंद्रीय स्कूल खोलने, मनोरंजन सिटी बनाने, पर्यावरण पार्क बनाने की मांग मुख्य थी। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की थी। बहरहाल, उपरोक्त घोषणाओं पर अमल शुरू हो गया है। इस अस्पताल के निर्माण से न सिर्फ स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी बल्कि बीके अस्पताल में भी दबाव कम होगा।

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जच्चा-बच्चा अस्पतालका निर्माण कार्य तेज

बीके अस्पताल में निर्माणाधीन 200 बेड के जच्चा बच्चा अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। अस्पताल का करीब 30 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सात मंजिला भवन का 161 करोड़ रुपये से बनाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की ओर से 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नया अस्पताल बनने के बाद बीके अस्पताल की क्षमता करीब 400 बेड की हो जाएगी। वहीं, गंभीर अवस्था में जच्चा-बच्चा को दिल्ली रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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सड़क के चौड़ीकरण पर जोर

मंत्री ने कहा कि सेक्टर-7, 8 और 10 के चौक पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। इस कार्य पर करीब 7 से 8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने सेक्टर-7 मार्केट में बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताई और दुकानदारों व स्थानीय लोगों से सार्वजनिक स्थानों को खाली रखने की अपील की।

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मार्केट का सौंदर्यीकरण होगा

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सेक्टर-7 मार्केट के रिवैंपिंग का कार्य जल्द शुरू होगा। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से मार्केट को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके तहत सड़क, पार्किंग, ड्रेनेज, लाइटिंग और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेक्टर-7 के स्कूल परिसर में हॉकी प्रैक्टिस पिच बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। अब करीब चार करोड़ रुपये का एस्टीमेट पास कर कार्य शुरू कराया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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