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काम की बात: मुकरबा चौक अंडरपास जल्द खुलेगा, 1.5 KM की बचत होगी; हरियाणा जाने वालों को भी राहत

Apr 26, 2026 05:52 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उत्तरी दिल्ली में मुकरबा चौक अंडरपास को अगले माह के पहले सप्ताह में लोगों के लिए खोला जा सकता है। इसके लिए तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इसके खुलने से मुकरबा चौक फ्लाईओवर से 1.5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आउटर रिंग रोड और जीटी रोड पर भी यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

मुकरबा चौक अंडरपास जल्द खुलेगा, 1.5 KM की बचत होगी; हरियाणा जाने वालों को भी राहत

उत्तरी दिल्ली में मुकरबा चौक अंडरपास को अगले माह के पहले सप्ताह में लोगों के लिए खोला जा सकता है। इसके लिए तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इसके खुलने से मुकरबा चौक फ्लाईओवर से 1.5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आउटर रिंग रोड और जीटी रोड पर भी यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

इन इलाके के लोगों को फायदा

अंडरपास में पेंटिंग का काम कराया जा रहा है। इस अंडरपास के चालू होने से बादली गांव, रोहिणी सेक्टर 18 व 19, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और शालीमार बाग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आजादपुर मंडी, आदर्श नगर, वजीरपुर, नरेला, बवाना और हरियाणा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी फायदा होगा। लोगों को मुकरबा चौक फ्लाईओवर से 1.5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आउटर रिंग रोड और जीटी रोड पर भी यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

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भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि मुकरबा चौक पर भारी ट्रैफिक जाम होता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग ने अंडरपास का निर्माण कराया है। उन्होंने बताया कि हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-तीन के पास तीन अंडरपास बनाए गए हैं। इनमें से दो वाहनों की आवाजाही के लिए और तीसरा पैदल यात्रियों व गैर मोटर चालित वाहनों के लिए है। अंडरपास एक और दो एक तरफ बादली से रोहिणी और दूसरी तरफ आजादपुर से जहांगीरपुरी के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

आना-जाना आसान होगा

इससे बादली गांव, रोहिणी सेक्टर 18-19, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और शालीमार बाग के निवासियों का आना-जाना आसान होगा। पीडब्ल्यूडी के अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 15800 वाहन इन अंडरपास का उपयोग करेंगे। प्रत्येक यात्रा में 10 मिनट तक का समय बचेगा और दूरी में करीब एक किलोमीटर की कमी आएगी। इससे सालाना लगभग 58 हजार लीटर ईंधन की बचत होगी।

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पालम-डाबड़ी रोड को चौड़ा किया जाएगा

पालम-डाबड़ी रोड पर जाम की समस्या दूर होगी। लोक निर्माण विभाग ने जाम प्रभावित हिस्से में टूटी सड़क बनवाने व सड़क चौड़ी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही फुटपाथ बनाने व पौधे लगाने के लिए पट्टी विकसित करने का काम किया जाएगा। इसके लिए फंड की व्यवस्था कर ली गई है। पीडब्ल्यूडी की इस पहल से पालम, डाबरी, द्वारका, नजफगढ़, नांगलोई आने-जाने वालों को फायदा होगा।

अतिरिक्त जगह मिलेगी

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि पालम फ्लाईओवर के नीचे से बीकानेर स्वीट्स तक पालम-डाबरी रोड पर जाम की समस्या है। इस हिस्से में कई जगह अतिक्रमण भी हो रखा है। इस रास्ते का उपयोग करने वालों को आने-जाने में समस्या होती है। जाम के कारण समय बर्बाद होता है। इसे देखते हुए तय किया गया है कि इस हिस्से में अतिक्रमण हटाकर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इससे सड़क पर वाहनों को चलने के लिए अतिरिक्त जगह मिल जाएगी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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