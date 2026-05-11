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काम की बात: मुकरबा चौक का जाम घटाएंगी ये 2 खास योजनाएं; दिल्ली सरकार का अब क्या नया प्लान?

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में मुकरबा चौक पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए दिल्ली सरकार दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जल्द शुरू करेगी। रेलवे ने हैदरपुर बादली आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) चौड़ीकरण और शालीमार बाग-संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के एलिवेटेड लूप को मंजूरी दे दी है। 

मुकरबा चौक का जाम घटाएंगी ये 2 खास योजनाएं; दिल्ली सरकार का अब क्या नया प्लान?

दिल्ली में मुकरबा चौक पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए दिल्ली सरकार दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जल्द शुरू करेगी। रेलवे ने हैदरपुर बादली आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) चौड़ीकरण और शालीमार बाग-संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के एलिवेटेड लूप को मंजूरी दे दी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार का लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुकरबा चौक एवं आसपास के क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को काफी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का खाका तैयार किया था। इनको लेकर दिल्ली सरकार और उत्तरी रेलवे के बीच विस्तृत तकनीकी परीक्षण एवं पत्राचार के बाद यह स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है।

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सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में यातायात व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और बाधा रहित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के ये दोनों क्षेत्र लंबे समय से भारी यातायात दबाव से प्रभावित रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

परीक्षण के बाद एनओसी जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजनाओं को लेकर पीडब्ल्यूडी ने आवश्यक ड्रॉइंग और तकनीकी प्रस्ताव रेलवे को भेजे थे। परीक्षण के बाद रेलवे ने दोनों परियोजनाओं को व्यवहारिक मानते हुए डीआरएम की स्वीकृति से सैद्धांतिक एनओसी जारी की है। रेलवे ने निर्माण कार्य को निर्धारित सुरक्षा मानकों और तकनीकी निगरानी के अनुरूप संचालित करने की शर्त भी रखी है, ताकि भविष्य में रेल संचालन और यातायात व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

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समस्या की पहचान कर समाधान किया जा रहा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के प्रमुख जाम बिंदुओं की पहचान कर वहां स्थायी समाधान करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुकरबा चौक, आउटर रिंग रोड और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जैसे क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त परिवहन केंद्रों में शामिल हैं। ऐसे में इन परियोजनाओं के लागू होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही, यात्रा करने में कम समय लगेगा और आम नागरिकों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

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बवाना क्षेत्र में नई पाइपलाइन डलेगी

वहीं दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र के तहत गांव जाट खोर और प्रकाश विहार में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजनाओं का शुभारंभ मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, नए फुटपाथ संबंधित विकास कार्य निरंतर जारी हैं।

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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