मुझे तूफानों से जूझने की आदत, आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं; CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया वीडियो

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन पर हुए हमले के बाद आज एक वीडियो जारी कर कहा है कि मुझे तूफानों से जूझने की आदत है और मैं किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 02:44 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन पर हुए हमले के बाद आज एक वीडियो जारी कर कहा है कि मुझे तूफानों से जूझने की आदत है और मैं किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं। रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया था।

सीएम ने एक पुराना किस्सा याद करते हुए कहा, ''जब मैं डूसू प्रेसिडेंट थी तो हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे थे। मॉरिस नगर चौक पर हमने कुछ पुतले जलाए। मैं प्रेसिडेंट थी तो तिल्ली मुझे ही लगानी थी तो क्या किया किसी समझदार व्यक्ति ने उसे मिट्टी का तेल तो मिला नहीं, उसने पेट्रोल लाकर डाल दिया। मैंने जैसे ही तिल्ली जलाई जोरदार आग जल गई और मेरा चेहरा भी जल गया। लगभग पूरा एक डेढ़ महीना मुझे उसे फेस करना पड़ा। उस वक्त मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी और छोटी थी, पर फिर भी लगता था कि नहीं रुकना नहीं है। चलते रहना है। आज तो इतनी बड़ी ताकत, दिल्ली की जनता, उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सबने जो मुझे दिल्ली की बागडोर सौंपी है, जो जिम्मेदारी दी है तो आज तो मैं शक्तियों का अंबार हूं। तो किसी भी आसुरी शक्ति से मैं डरने वाली नहीं हूं।''

कभी न तो डरूंगी और न ही हार मानूंगी : रेखा गुप्ता

बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने उन पर हुए हमले के दो दिन बाद औपचारिक तौर पर कामकाज फिर शुरू करते हुए कहा था कि वह कभी न डरेंगी, न ही हारेंगी और राजधानी के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेंगी। रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यमुना पार इलाके के गांधी नगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष उनका ‘अटल संकल्प’ है। उन्होंने कहा, “आपकी मुख्यमंत्री न तो डरेंगी, न थकेगी और न ही हारेगी। मैं आपके साथ तब तक संघर्ष करती रहूंगी जब तक दिल्ली को उसके अधिकार नहीं मिल जाते। यह मेरा अटल संकल्प है।”

गौरतलब है कि गुजरात के राजकोट निवासी राजेशभाई खिमजी ने बुधवार सुबह दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।