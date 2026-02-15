Hindustan Hindi News
कारोबारियों के लिए गाजियाबाद में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका, रजिस्ट्रेशन शुरू

Feb 15, 2026 05:33 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद जिले के मंडोला विहार में  एमएसएमई कारोबारियों के लिए प्लाट खरीदने का शानदार मौका है। भूखंडों के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 13 मार्च तक खुला है। दिल्ली के पास स्थित इन प्लॉटों का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है। 

गाजियाबाद जिले के मंडोला विहार में एमएसएमई कारोबारियों के लिए प्लाट खरीदने का शानदार मौका है। इन प्लाट के लिए के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 13 मार्च तक खुला है। इसमें 300 और 450 वर्गमीटर के कुल 122 प्लाट उपलब्ध हैं। दिल्ली और प्रमुख एक्सप्रेसवे के करीब होने के कारण यहां प्रदूषण रहित उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने की योजना है। आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा।

13 मार्च तक 122 प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन

मंडोला विहार में एमएसएमई भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू हो गए। 13 फरवरी से 13 मार्च तक 122 भूखंडों के लिए पंजीकरण किए जाएंगे। आवास एवं विकास परिषद की मंडोला विहार योजना सालों से आबाद होने के इंतजार में है।

डेढ़ साल पहले बनी थी योजना

परिषद के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग यहां निवेश करने या अपना आशियाना बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे। इसीलिए एमएसएमई भूखंडों की योजना करीब डेढ़ साल पहले बनी थी। यहां रोजगार के अवसर देने और प्रदूषण रहित उद्योगों के लिए योजना तैयार हुई, लेकिन विभागीय अड़चनों के कारण पंजीकरण शुरू नहीं हो पा रहे थे। शुक्रवार से परिषद ने पंजीकरण शुरू कर दिए हैं।

मंडोला विहार के सेक्टर 21 में योजना प्रस्तावित

संपत्ति प्रबंधक पीएस रावत ने बताया कि योजना में 300 वर्गमीटर के 68 और 450 वर्गमीटर के 54 भूखंड होंगे। इनकी कीमत करीब 1.39 करोड़ से 2.39 करोड़ रुपये तक निर्धारित की गई है। मंडोला विहार के सेक्टर 21 में यह योजना प्रस्तावित है, जहां से दिल्ली सिर्फ चार किलोमीटर दूर है।

13 मार्च तक रजिस्ट्रेशन

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी सिर्फ 8 किलोमीटर और नजदीकी मेट्रो स्टेशन नौ किलोमीटर की दूरी पर है। मंडोला विहार की दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी है। ऐसे में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में पंजीकरण होंगे। 13 मार्च तक पंजीकरण किए जाएंगे, जिसके बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

15 फीसदी छूट की सीमा बढ़ाई

बीते साल दिसंबर में शुरू की गई 15 फीसदी छूट की सीमा को और बढ़ा दिया गया है। मंडोला विहार समेत सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा में चार हजार से अधिक फ्लैट खाली हैं। पंजीकरण के 60 दिन में पूर्ण भुगतान करने पर 15 फीसदी और 90 दिन में भुगतान करने पर 10 फीसदी छूट दी जा रही है। फ्लैटों का आवंटन भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहा है। 31 जनवरी तक चलने वाली योजना अब 31 मार्च खुली रहेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

