सांसद मनोज तिवारी ने पिया यमुना का पानी, फिर मुंह धोकर दिखाया कचरा; VIDEO
यमुना के पानी की स्वच्छता दिखाते हुए मनोज तिवारी ने पहले तो उस पानी से अपना मुंह धुला। इसके बाद घाट के किनारे फैली गंदगी को दिखाया। इसके बाद उन्होंने लोगों से साफ-सफाई रखने की अपील की।
उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना का पानी पीकर कहा- 'यमुना जी अभी भी हम लोगों को मौका दे रही हैं कि दिल्ली के बच्चों अभी भी हमको बचाया जा सकता है।' यमुना के पानी की स्वच्छता दिखाते हुए मनोज तिवारी ने पहले तो उस पानी से अपना मुंह धुला। इसके बाद घाट के किनारे फैली गंदगी को दिखाया। इसके बाद उन्होंने लोगों से साफ-सफाई रखने की अपील की।
सांसद ने चुल्लु में भरकर पिया यमुना का पानी
वीडियो में मनोज तिवारी यमुना का पानी उठाते हुए कहते हैं- “देखो ये इतना पानी स्वच्छ है कि इसको हम मुंह में लेकर कुल्ला भी कर सकते हैं।” इसके बाद कैमरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सांसद मनोज तिवारी ने चुल्लु में भरा पानी दिखाया और फिर पी लिया। मनोज तिवारी ने कहा- “यमुना जी अभी भी हम लोगों को मौका दे रही हैं कि दिल्ली के बच्चों अभी भी हमको बचाया जा सकता है।”
यमुना के पानी से मुंह धोकर दिखाई गंदगी
इसके बाद हाथ में पानी लेकर कहा- “देखो यमुना जी इतनी साफ हैं कि मैं इससे अपना मुंह धो सकता हूं।” पानी से मुंह धुलने के बाद सांसद ने घाट के किनारों पर गंदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा- “ये बहुत साफ है। बस गंदा क्या है, जहां हम आप आते हैं किनारे पर। कोई फूल फेंककर जाता है, कोई नारियल फेंककर जाता है। कोई प्लास्टिक फेंककर जाता है।”
सांसद ने फिर घाट के किनारे फैली गंदगी उठाकर दिखाते हुए कहा- “ये यमुना जी तो नहीं लाई हैं। इसे हम और आप इंसान ही लेकर आए हैं।” फिर से गंदगी उठाते हुए कहा- “ये कौन लोग हैं, जो इसे लाते हैं। इसे ही हटाने की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।”
बुराड़ी के पास मरी मिली थीं हजारों मरी मछलियां
एक तरफ सांसद मनोज तिवारी द्वारा यमुना के साफ होने की बात कही गई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 15 अक्टूबर 2026 की प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था कि बुराड़ी के पास यमुना के किनारे हजारों मरी हुई मछलियां मिलीं हैं। यह हिस्सा वजीराबाद बैराज के ऊपर है, जिसे दिल्ली के अपेक्षाकृत साफ हिस्सों में गिना जाता है। विशेषज्ञों ने इसे जलीय जैव विविधता के लिए गंभीर चिंता बताया।
641 MLD सीवेज हर दिन यमुना में मिल रहा
वहीं केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2025 को जारी जानकारी में दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के हवाले से बताया था कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 3,596 मिलियन लीटर सीवेज पैदा होता है। 37 चालू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापित क्षमता 3,474 MLD थी, जबकि लगभग 641 MLD सीवेज बिना उपचार के नदी या नालों में पहुंच रहा था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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