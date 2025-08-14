MP में 82 पदों के बदले 157 प्रोफेसरों को दी नौकरी; HC ने जुर्माना लगा, अवैध नियुक्तियों को किया रद्द

अदालत ने कहा, यदि कार्यकारी परिषद के ऐसे निर्णय को स्वीकृति मिल जाती है, तो इससे केवल अवैधता को बढ़ावा मिलेगा, और कुछ नहीं। इससे उन अभ्यर्थियों के लिए असंतोष और कानूनी अधिकारों का हनन होगा, जिन्हें विश्वविद्यालय ने अवैध चयन प्रक्रिया अपनाकर धोखा दिया है।'

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सागर स्थित डॉ. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय हुई असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को अवैध बताते हुए कार्यकारी परिषद की बैठक में साल 2022 में लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एकबार फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए उसे तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर साल 2013 में नियुक्त प्रोफेसर 15 नवंबर से अपने पद पर नहीं रहेंगे। कोर्ट ने यह फैसला ओडिशा के एक एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। दरअसल यह पूरा मामला विश्वविद्यालय में 82 स्वीकृत पदों के बदले हुई 157 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का है, जिसे हाई कोर्ट ने पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि ऐसा करते हुए विश्व विद्यालय ने कानून के शासन की पूर्ण अवहेलना की और कानूनी सिद्धांतों एवं प्रशासनिक निष्पक्षता का उल्लंघन किया। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए नियुक्ति के लिए नई लिस्ट जारी करने को कहा।

जस्टिस जैन ने कहा, '2013 में 82 पदों के विज्ञापन के बदले 157 नियुक्तियां की गईं। इस मामले में विश्वविद्यालय ने पूरी तरह से अवैधानिक कार्य किया है, इसलिए, छूटे हुए अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन करने और अवैध रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बचाने की कोशिश करने के लिए विश्वविद्यालय पर उचित जुर्माना लगाया जाना चाहिए।' आगे उन्होंने कहा, 'विश्वविद्यालय को यह जुर्माना उन व्यक्तियों से वसूलने की स्वतंत्रता होगी जिन्होंने उक्त कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया था।'

हाई कोर्ट ने यह बात ओडिशा के एक्टिविस्ट दीपक गुप्ता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय ने 2013 में अवैध रूप से सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की और फिर 2022 में इन नियुक्तियों को वैध ठहराने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक के मिनट्स को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि, 'यह कानूनी रूप से पूरी तरह से अस्वीकार्य है और किसी ज्ञात कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना विश्वविद्यालय में अवैध रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान है।'

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय कानून के शासन का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है और उसने प्रशासनिक कार्रवाई में सभी कानूनी सिद्धांतों और निष्पक्षता की अवहेलना करने का फैसला किया। वहीं साल 2023 में अचानक यू-टर्न लेते हुए कहा कि सभी चयन वैध और कानूनी हैं और कड़ी जांच और चयन के बाद किए गए हैं।'

आदेश में आगे कहा गया है, 'विश्वविद्यालय की ऐसी कार्रवाई को इस न्यायालय द्वारा स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि यदि कार्यकारी परिषद के ऐसे निर्णय को स्वीकृति मिल जाती है, तो इससे केवल अवैधता को बढ़ावा मिलेगा, और कुछ नहीं। इससे उन अभ्यर्थियों के लिए असंतोष और कानूनी अधिकारों का हनन होगा, जिन्हें विश्वविद्यालय ने अवैध चयन प्रक्रिया अपनाकर धोखा दिया है।'

अदालत ने कहा, 'विश्वविद्यालय अपने मामले का बचाव कानूनी तकनीकी पहलुओं जैसे विलंब, अधिकार क्षेत्र, अभियोग, आगंतुक की शक्ति आदि के आधार पर कर रहा है... कोई भी तकनीकी पहलू अवैधताओं को खत्म नहीं कर सकता।'