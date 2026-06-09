MP में बड़ा भाई ही बन गया कातिल, छोटे भाई को नदी में डुबोकर मार डाल
मध्य फ्रदेश के दतिया से हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या की साजिश रची और फिर उसे नदी में डुबोकर मार डाला।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भाण्डेर थाना क्षेत्र में नदी में मिले एक शख्स के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस मौत को शुरुआत में हादसा माना जा रहा था, वह दरअसल संपत्ति विवाद में की गई सुनियोजित हत्या निकली। पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पांच आरोपी अभी फरार हैं।
गांव अजीतपुरा के पास नदी में एक शख्स का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू की।मृतक की पहचान 38 साल के विनोद यादव उर्फ खुशी यादव के रूप में हुई। वह एक दिन पहले दूध देने के लिए भाण्डेर गया था लेकिन वापस घर नहीं लौटा था। उसकी मोटरसाइकिल खेत में खड़ी मिली और उसका शव नदी में पाया गया। शुरुआती पूछताछ में परिजनों ने किसी पर शक नहीं जताया लेकिन घटना की परिस्थितियां पुलिस को संदिग्ध लगीं। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि विनोद यादव का अपने परिवार के साथ जमीन और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था।
पांच साथियों के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश
पुलिस के अनुसार बड़े भाई मनोज यादव ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।आरोपियों ने पहले विनोद यादव को अपने साथ कार में बैठाया, फिर शराब पिलाई। जब वह नशे की हालत में हो गया तो उसे नदी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया।आरोपियों ने पूरी वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि मामला दुर्घटनावश डूबने से मौत का लगे।पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। वहीं अन्य पांच आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों ने कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल खड़ी की और विनोद को जबरन नदी की ओर ले गए।इसके बाद उन्होंने विनोद को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी।चश्मदीद का कहना है कि जब उसने इस घटना का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे घबराकर वह अपने घर लौट गया था।
इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने मामले में मृतक के पिता, भतीजे और गांव के अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के कथनों के आधार पर विनोद यादव की हत्या की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने बड़े भाई मनोज यादव और उसके रिश्तेदार के खिलाफ हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की पुख्ता पहचान कर दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।
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अदिति शर्मा
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