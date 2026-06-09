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MP में बड़ा भाई ही बन गया कातिल, छोटे भाई को नदी में डुबोकर मार डाल

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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मध्य फ्रदेश के दतिया से हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या की साजिश रची और फिर उसे नदी में डुबोकर मार डाला।

MP में बड़ा भाई ही बन गया कातिल, छोटे भाई को नदी में डुबोकर मार डाल

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भाण्डेर थाना क्षेत्र में नदी में मिले एक शख्स के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस मौत को शुरुआत में हादसा माना जा रहा था, वह दरअसल संपत्ति विवाद में की गई सुनियोजित हत्या निकली। पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पांच आरोपी अभी फरार हैं।

गांव अजीतपुरा के पास नदी में एक शख्स का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू की।मृतक की पहचान 38 साल के विनोद यादव उर्फ खुशी यादव के रूप में हुई। वह एक दिन पहले दूध देने के लिए भाण्डेर गया था लेकिन वापस घर नहीं लौटा था। उसकी मोटरसाइकिल खेत में खड़ी मिली और उसका शव नदी में पाया गया। शुरुआती पूछताछ में परिजनों ने किसी पर शक नहीं जताया लेकिन घटना की परिस्थितियां पुलिस को संदिग्ध लगीं। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि विनोद यादव का अपने परिवार के साथ जमीन और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था।

पांच साथियों के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार बड़े भाई मनोज यादव ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।आरोपियों ने पहले विनोद यादव को अपने साथ कार में बैठाया, फिर शराब पिलाई। जब वह नशे की हालत में हो गया तो उसे नदी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया।आरोपियों ने पूरी वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि मामला दुर्घटनावश डूबने से मौत का लगे।पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। वहीं अन्य पांच आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

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चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों ने कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल खड़ी की और विनोद को जबरन नदी की ओर ले गए।इसके बाद उन्होंने विनोद को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी।चश्मदीद का कहना है कि जब उसने इस घटना का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे घबराकर वह अपने घर लौट गया था।

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इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने मामले में मृतक के पिता, भतीजे और गांव के अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के कथनों के आधार पर विनोद यादव की हत्या की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने बड़े भाई मनोज यादव और उसके रिश्तेदार के खिलाफ हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की पुख्ता पहचान कर दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।

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लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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