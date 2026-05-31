हां हम हैं अभिनंदन लाल; तुम टपोरी लाल, ढपोरशंख, जीतू पटवारी पर यूं बरसे मोहन यादव- VIDEO
एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के तंज का करारा जवाब दिया है। शुजालपुर की जनसभा में यादव ने पटवारी को 'टपोरी लाल' और 'रद्दी अध्यक्ष' कहा।
एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जोरदार हमला बोला। मोहन यादव ने जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए उनके लिए 'टपोरी लाल', 'ढपोरशंख' और 'दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कांग्रेस देश से साफ हो चुकी है। जीतू पटवारी अपनी सीट तथा इंदौर से लोकसभा उम्मीदवार तक नहीं बचा पाए।
बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिनों सतना में कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव को 'मोहन लाल अभिनंदन यादव' बताया था। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि मोहन यादव की विदाई का समय आ गया है। मोहन यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रविवार को शाजापुर जिले के शुजालपुर दौर पर एक सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी के इन्हीं बयानों को लेकर पलटवार किया।
सीएम मोहन यादव ने जीतू पटवारी ने कहा- वो कहते हैं कि अभिनंदन लाल… हां हम हैं अभिनंदन लाल… तुम टपोरी लाल, ढपोरशंख.. जितने भी नाम याद रखो सब तुम पर जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए, बेटा दम… यह तुमको 4 जनम मिलने वाला नहीं है। ये मूंग और मसूर की दाल जरा आइना देख लो… किस दुनिया में आप हो। हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। व्यवस्थाओं के लिए सरकार काम कर रही है।
मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश पर संकट आता है तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए। यही नहीं जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो दो कौड़ी का अध्यक्ष हाय रे, हाय रे करता फिरे… अरे शर्म आनी चाहिए इनको, आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा था। जिसके अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा।
मोहन यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं जो 40 हजार से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, मुबारक आपको, ऐसे ही आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष। जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष... ऐसे लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाएं तो कोई दाल गलने वाली नहीं है।
मोहन यादव के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे अमर्यादित और अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अभिनंदन तो अच्छा शब्द है। इसमें गलत है क्या? मुख्यमंत्री जी ने मुझे 'दो कौड़ी का' और 'रद्दी' कहा... उनको धन्यवाद। वह किसान के बेटों को 'दो कौड़ी' का... रद्दी ही समझते हैं। 2028 में मध्य प्रदेश में किसान के बेटों की सरकार बनेगी। मैं किसानों का, ओबीसी आरक्षण का, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का, महंगाई का मुद्दा उठाता रहूंगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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