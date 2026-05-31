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हां हम हैं अभिनंदन लाल; तुम टपोरी लाल, ढपोरशंख, जीतू पटवारी पर यूं बरसे मोहन यादव- VIDEO

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के तंज का करारा जवाब दिया है। शुजालपुर की जनसभा में यादव ने पटवारी को 'टपोरी लाल' और 'रद्दी अध्यक्ष' कहा। 

एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जोरदार हमला बोला। मोहन यादव ने जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए उनके लिए 'टपोरी लाल', 'ढपोरशंख' और 'दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कांग्रेस देश से साफ हो चुकी है। जीतू पटवारी अपनी सीट तथा इंदौर से लोकसभा उम्मीदवार तक नहीं बचा पाए।

बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिनों सतना में कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव को 'मोहन लाल अभिनंदन यादव' बताया था। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि मोहन यादव की विदाई का समय आ गया है। मोहन यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रविवार को शाजापुर जिले के शुजालपुर दौर पर एक सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी के इन्हीं बयानों को लेकर पलटवार किया।

सीएम मोहन यादव ने जीतू पटवारी ने कहा- वो कहते हैं कि अभिनंदन लाल… हां हम हैं अभिनंदन लाल… तुम टपोरी लाल, ढपोरशंख.. जितने भी नाम याद रखो सब तुम पर जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए, बेटा दम… यह तुमको 4 जनम मिलने वाला नहीं है। ये मूंग और मसूर की दाल जरा आइना देख लो… किस दुनिया में आप हो। हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। व्यवस्थाओं के लिए सरकार काम कर रही है।

मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश पर संकट आता है तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए। यही नहीं जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो दो कौड़ी का अध्यक्ष हाय रे, हाय रे करता फिरे… अरे शर्म आनी चाहिए इनको, आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा था। जिसके अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा।

मोहन यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं जो 40 हजार से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, मुबारक आपको, ऐसे ही आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष। जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष... ऐसे लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाएं तो कोई दाल गलने वाली नहीं है।

मोहन यादव के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे अमर्यादित और अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अभिनंदन तो अच्छा शब्द है। इसमें गलत है क्या? मुख्यमंत्री जी ने मुझे 'दो कौड़ी का' और 'रद्दी' कहा... उनको धन्यवाद। वह किसान के बेटों को 'दो कौड़ी' का... रद्दी ही समझते हैं। 2028 में मध्य प्रदेश में किसान के बेटों की सरकार बनेगी। मैं किसानों का, ओबीसी आरक्षण का, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का, महंगाई का मुद्दा उठाता रहूंगा।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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