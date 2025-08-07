सांसद की चेन झपटने वाला दो दिन में धरा, आम लोगों के केस फाइलों में ही दम तोड़ रहे

दिल्ली में कांग्रेस सांसद से चेन झपटने वाले आरोपी को पुलिस ने दो ही दिन में पकड़ लिया है। पहले भी ऐसे वीवीआईपी मामले पुलिस ने फुर्ती से निपटाए हैं, लेकिन आम लोगों के साथ होने वाली लूटपाट के मामले फाइलों में ही दम तोड़ देते हैं।

राजधानी दिल्ली में इस साल जनवरी से जून तक करीब ढाई हजार झपटमारी के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इनमें से चंद ही सुलझाए गए। पुलिस वीआईपी केस में तो एक-दो दिन में ही आरोपी को पकड़ लेती है, लेकिन जब यही वारदात आम नागरिक के साथ हो, तो उन्हें वर्षों इंतजार करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता।

जमानत रद्द करने का आवेदन दिल्ली पुलिस जल्द कुख्यात झपटमारों की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में आवेदन देगी। यह फैसला महिला सांसद से झपटमारी के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। आरोपी पर 26 आपराधिक केस दर्ज हैं।

वीवीआईपी केस, जिसमें पुलिस ने दिखाई फुर्ती 1. यूक्रेनी राजदूत का आईफोन चार दिन में मिला: 20 सितंबर, 2017 को यूक्रेन के तत्कालीन राजदूत इगोर पोलिखा का लालकिले के पास मोबाइल झपट लिया गया। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और उत्तरी जिला पुलिस की टीमों ने चार दिन में आईफोन समेत आरोपी दबोच लिया।

2.पीएम की भतीजी का पर्स खोज लिया: 10 अक्तूबर, 2019 को पीएम मोदी की भतीजी सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन पहुंची थीं। ऑटो से उतरते वक्त स्कूटी सवार दो बदमाशों ने पर्स झपट लिया। दो दिन के भीतर ही कई टीमें आरोपियों को पकड़ लाईं।