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PM की अपील का असर; दिल्ली मेट्रो में कितनी ज्यादा संख्या में लोगों ने किया सफर?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
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पीएम मोदी की फ्यूल बचाने की अपील का असर नजर आने लगा है। इस सोमवार दिल्ली मेट्रो में पिछले सोमवार के मुकाबले करीब 77.92 हजार अधिक यात्रियों ने सफर किया। डीएमआरसी ने विभिन्न लाइनों पर छह ट्रेनें बढ़ाई हैं। 

PM की अपील का असर; दिल्ली मेट्रो में कितनी ज्यादा संख्या में लोगों ने किया सफर?

फ्यूल बचाने की पीएम मोदी की अपील का असर नजर आने लगा है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की सरकारी मुहिम के तहत दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इस सोमवार दिल्ली मेट्रो में पिछले सोमवार के मुकाबले करीब 77.92 हजार अधिक यात्रियों ने सफर किया। डीएमआरसी ने विभिन्न लाइनों पर छह ट्रेनें बढ़ाई हैं। इस बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए DMRC ने रेड, यलो, ब्लू जैसी प्रमुख लाइनों पर 6 ट्रेनें बढ़ाई हैं, जिससे मेट्रो ने 25 अतिरिक्त फेरे लगाए।

ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में अधिक सफर को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू मुहिम के तहत सोमवार को मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा सामने आया। इसके तहत पिछले सप्ताह की तुलना में इस बार सोमवार को मेट्रो में 77.92 हजार अधिक यात्राएं यात्रियों (पैसेंजर जर्नी) ने किया। ऐसे में पिछले सोमवार की तुलना में मेट्रो में थोड़ी भीड़ अधिक रही लेकिन यह आंकड़ा मेट्रो में यात्रियों के सामान्य भीड़ के दायरे में ही है।

क्या कहते हें आंकड़े?

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के अनुसार, मेट्रो में प्रमुख कार्य दिवसों के दिन मेट्रो में 64 लाख से 70 लाख यात्राएं यात्री मेट्रो में करते हैं। मौसम, किसी खास त्योहार, दिन एवं माह के अनुसार मेट्रो में यात्रियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। लेकिन पिछले हफ्ते में सोमवार के दिन 11 मई को मेट्रो में 66,27,654 यात्राएं यात्रियों ने की थी जबकि इस हफ्ते सोमवार को मेट्रो में 67,05,575 यात्राएं यात्रियों ने की। इस तरह मेट्रो में 77,921 यात्राएं यात्रियों ने अधिक की।

कब कितने लोगों ने की यात्रा?

तारीख- दिन- पैसेंजर जर्नी

11 मई- सोमवार- 66,27,654

12 मई- मंगलवार- 65,17,586

13 मई- बुधवार- 63,26 392

14 मई- गुरुवार- 61,98,886

15 मई- शुक्रवार- 64,51,944

16 मई- शनिवार- 54,74,519

17 मई- रविवार- 43,62,629

18 मई- सोमवार- 67,05,575

दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाई ट्रेनें

बता दें कि मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना के मद्देनजर डीएमआरसी ने रेड, यलो, ब्लू, वायलेट, मजेंटा व पिंक लाइन पर एक-एक ट्रेनें बढ़ा दी है। इस तरह कुछ छह ट्रेनें बढ़ाई गई हैं। इससे सामान्य दिनों की तुलना में मेट्रो ने 25 फेरे अधिक लगाए। पिछले दो दिनों में कई माननीय लोगों ने भी मेट्रो में सफर किया। डीएमआरसी के अधिकारी कहते हैं कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इस वजह से मेट्रो में यात्रियों की संख्या कम बढ़ी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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