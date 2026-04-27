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एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर फिल्म बनाने की थी तैयारी, 15 लाख एडवांस भी लिए; क्या था मूवी का नाम

Apr 27, 2026 05:32 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली में 31 साल पहले बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाला यूट्यूबर सलीम वास्तिक फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंच गया है। इस बीच एक और खुलासा हुआ है। उसकी जिंदगी पर फिल्म बनने वाली थी। इसके लिए 15 लाख एडवांस भी उसे मिल चुके थे।

एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर फिल्म बनाने की थी तैयारी, 15 लाख एडवांस भी लिए; क्या था मूवी का नाम

दिल्ली में 31 साल पहले बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाला यूट्यूबर सलीम वास्तिक फिर तिहाड़ जेल पहुंच गया है। इस बीच एक और खुलासा हुआ है। उसकी जिंदगी पर फिल्म बनने वाली थी। इसके लिए 15 लाख एडवांस भी उसे मिल चुके थे।

पुलिस के मुताबिक, बीते दिनों सलीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। उसे लोग सुधारवादी सोच का व्यक्ति समझते थे। कुछ लोग उसके जीवन को फिल्मी परदे पर लाने की तैयारी भी कर रहे थे। यह खुलासा भी हुआ कि उसे एक फिल्म के लिए 15 लाख का साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था।

बॉलीवुड फिल्म निर्माता ने किया था संपर्क

गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में सलीम ने खुद यह स्वीकार किया कि एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता ने उसकी जिंदगी पर आधारित बायोपिक बनाने के लिए उससे संपर्क किया था। सलीम वास्तिक के जीवन और उस पर हुए हमलों पर आधारित जिस फिल्म को बनाने की बात थी, उसका शीर्षक ‘एक्स मुस्लिम’ रखा जाना था।

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पैरोल से छूटने के बाद बदली पहचान

साल 1995 में दिल्ली के दरियागंज स्थित रामजस स्कूल में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर रहे सलीम खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी के 13 साल के बेटे का अपहरण कर लिया था। सलीम ने फिरौती नहीं मिलने पर मासूम की बेरहमी से कत्ल कर शव छिपा दिया था। इस मामले में 1997 में कोर्ट ने सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस बीच साल 2000 में सलीम को पैरोल मिली, तो वापस जेल लौटने के बजाय फरार हो गया। बात फरारी तक ही नहीं रुकी, उसने खुद को कानून की पहुंच से दू्र रखने के लिए अपनी पुरानी पहचान को ही पूरी तरह मिटा दिया। उसने खुद को सरकारी दस्तावेजों में ‘मृत’ घोषित करा दिया।

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गढ़ी थी मौत की झूठी कहानी

साल 2000 में पैरोल मिलने के बाद पहचान बदलकर हरियाणा-यूपी में रह रहा सलीम अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़कर 26 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। अब उस पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और पहचान छिपाने के मामले में भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। झूठे दस्तावेज तैयार कर खुद को सजा से बचाने के आरोप में पुलिस उसके खिलाफ नया केस दर्ज कर सकती है। मामले की जांच से जुड़े क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कानून के हिसाब से जो भी प्रावधान है, उसे सख्ती से अमल में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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