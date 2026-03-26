चिलचिलाती धूप से राहत, पश्चिमी विक्षोभ ने बदला दिल्ली का मिजाज; जानें अगले 5 दिनों के मौसम का पूरा हाल
IMD के अनुसार गुरुवार रात को बहुत हल्की बारिश के साथ बिजली की गरज-चमक और तेज स्पीड से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी अगले कुछ दिन चिलचिलाती गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से राष्ट्रीय राजधानी का मौसम इस पूरे हफ्ते सुहावना रहने की संभावना है। इस दौरान सोमवार तक शहर के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने की उम्मीद है, इसके साथ ही बीच में एक-दो दिन गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी है। खासकर 29 मार्च रविवार के लिए मौसम विभाग ने शहर के सभी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां आसमान में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। साथ ही विभाग ने गुरुवार रात को भी बारिश की संभावना जताई है।
अगले 24 घंटों में 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने और उसके बाद के 24 घंटों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान लगाया है। इसके बाद हफ्ते के आखिरी दिनों यानी 28 व 29 मार्च को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने और इसके बाद अगले सप्ताह एकबार फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की बात कही है।
अगले 5 दिनों के मौसम का अनुमान
शुक्रवार (27 मार्च) के लिए मौसम विभाग ने दिनभर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है, साथ ही सुबह से लेकर रात तक गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और 20 से 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और इसके साथ ही बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान लगाया है।
शनिवार (28 मार्च) के लिए मौसम विभाग ने शहर के ज्यादातर इलाकों में दिनभर मौसम शुष्क बने रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। IMD के अनुसार इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की बात कही है।
रविवार (29 मार्च) के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान दिन भर शहर के आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय गरज-चमक व बिजली कड़कने के साथ बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है, इसके साथ ही 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा शाम के समय भी बारिश के एक दौर आ सकता है।
सोमवार (30 मार्च) को मौसम विभाग ने दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही शहर में गरज-चमक और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद जताई है।
मंगलवार (31 मार्च) को शहर के आसमान में सामान्य बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इस दिन शहर का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
कैसा रहा गुरुवार का मौसम
दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3.3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज रात यानी अगले कुछ घंटों के दौरान शहर में गरज-चमक के साथ बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है, इस दौरान विभाग ने 20 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना भी जताई है। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के डेटा के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 185 रहा, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है।
मौसम की विशेषताएं
पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल की पछुआ हवाओं में एक गर्त के रूप में अभी भी बना हुआ है। इसका अक्ष समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर और लगभग 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ-साथ 34 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में, समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अभी भी बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे मध्य पाकिस्तान के ऊपर, समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर स्थित ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अभी भी बना हुआ है। एक और पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च 2026 की रात से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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