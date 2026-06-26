बच्चे सुबह से पूछ रहे पापा कहां गए, क्या जवाब दूं; मुंडका में मारे गए लोगों के परिजनों ने बताया अपना दर्द
दिल्ली कांग्रेस के एक नेता ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की और साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजे देने की भी मांग की।
दिल्ली के मुंडका इलाके में शुक्रवार को एक फैक्टरी में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे तीन मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम जब तक उन्हें बचाने के लिए उन तक पहुंची, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। इस घटना को लेकर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, उसके सहयोगी और एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मानसरोवर गार्डन निवासी फैक्ट्री मालिक सूरज मारवाह (50), बापरोला विहार निवासी जयंत (61), और ठेकेदार नीरज (35) शामिल हैं।
इस घटना ने मृतकों के परिवारों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है और घर में हुई इन अकाल मौतों की वजह से उनका रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों की पहचान सुल्तानपुरी निवासी अरुण (25), संदीप (32) और चांद (42) के रूप में की गई। इनमें से दो लोग जहां शादीशुदा थे, वहीं अरुण अविवाहित था। उधर इस घटना को लेकर कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों के लिए एक-एक करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है।
घटना में मारे गए चांद की पत्नी ने रोते हुए कहा, 'मेरे बच्चे सुबह से मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके पिता कहां गए हैं। जब उन्हें पता चला कि वह दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, तो तब से ही वह रो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगी या हमारा परिवार कैसे जिंदा रहेगा।'
'कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए गए थे'
महिला ने पति के बारे में बताते हुए आगे कहा, 'वह शायद ही कभी काम पर जाते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने काम पर जाने का फैसला किया था।' महिला ने आगे बताया कि, 'बाद में कोई उनका आधार कार्ड लेने आया था। मैं पूछती रही कि यह क्यों चाहिए, और तभी उसने मुझे वहां हुई दुर्घटना के बारे में बताया।'
तीन बेटियों और माता-पिता को अकेला संभाल रहा था संदीप
इस हादसे में मारे गए एक अन्य मृतक संदीप (32) की मां ने बताया कि जब उन्हें यह खबर मिली तो वह परिवार के अन्य सदस्य के साथ अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए भिवानी जा रही थीं। उन्होंने बताया कि, 'संदीप की पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है और अब वह भी हमें छोड़कर चला गया।' महिला ने बताया कि 'संदीप पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, वह अकेला अपनी दो बेटियों, बीमार पिता और मेरी देखभाल कर रहा था। मुझे नहीं पता कि हम अब कैसे जीवित रहेंगे या उसके पिता की देखभाल कौन करेगा।'
अरुण का भाई बोला- फैक्ट्री मालिक ने नीचे भेजा था
उधर इस घटना में मारे गए तीसरे शख्स अरुण के भाई नरेन्द्र ने आरोप लगाया कि फैक्टरी मालिक ने उसे और अन्य लोगों को सफाई के लिए टैंक में उतरने को कहा था। उन्होंने कहा, 'उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह राजी हो गया। वह केवल 25 साल का था। मुझे नहीं पता कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फैक्टरी मालिक भी कसूरवार है।'
कांग्रेस नेता ने मृतकों के लिए मांगा 1-1 करोड़ का मुआवजा
इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे भाजपा सरकार, श्रम विभाग और फैक्ट्री प्रशासन की घोर लापरवाही बताया। एक बयान में उन्होंने सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए एक-एक करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की।
मुंडका की फैक्ट्री में हुआ यह हादसा
बता दें कि शुक्रवार दोपहर को हुए इस हादसे में सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के अनुसार, दोपहर 12.03 बजे उन्हें सूचना मिली कि मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी के सेप्टिक टैंक के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया। लेकिन डीएफएस की टीम ने जब तक उन लोगों को टैंक से बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार
इस घटना को लेकर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, उसके सहयोगी और एक ठेकेदार के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मानसरोवर गार्डन निवासी फैक्ट्री मालिक सूरज मारवाह (50), बापरोला विहार निवासी जयंत (61), और ठेकेदार नीरज (35) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नीरज ही श्रमिकों को अपने वाहन से साइट तक ले जाता था।
सही वजह का पता पीएम रिपोर्ट से ही चलेगा
पुलिस ने कहा कि तीनों मजदूर टैंक के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने के बाद बेहोश हो गए थे और पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इसके लिए शवों को मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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