Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बच्चे सुबह से पूछ रहे पापा कहां गए, क्या जवाब दूं; मुंडका में मारे गए लोगों के परिजनों ने बताया अपना दर्द

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली कांग्रेस के एक नेता ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की और साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजे देने की भी मांग की।

बच्चे सुबह से पूछ रहे पापा कहां गए, क्या जवाब दूं; मुंडका में मारे गए लोगों के परिजनों ने बताया अपना दर्द

दिल्ली के मुंडका इलाके में शुक्रवार को एक फैक्टरी में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे तीन मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम जब तक उन्हें बचाने के लिए उन तक पहुंची, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। इस घटना को लेकर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, उसके सहयोगी और एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मानसरोवर गार्डन निवासी फैक्ट्री मालिक सूरज मारवाह (50), बापरोला विहार निवासी जयंत (61), और ठेकेदार नीरज (35) शामिल हैं।

इस घटना ने मृतकों के परिवारों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है और घर में हुई इन अकाल मौतों की वजह से उनका रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों की पहचान सुल्तानपुरी निवासी अरुण (25), संदीप (32) और चांद (42) के रूप में की गई। इनमें से दो लोग जहां शादीशुदा थे, वहीं अरुण अविवाहित था। उधर इस घटना को लेकर कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों के लिए एक-एक करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है।

घटना में मारे गए चांद की पत्नी ने रोते हुए कहा, 'मेरे बच्चे सुबह से मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके पिता कहां गए हैं। जब उन्हें पता चला कि वह दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, तो तब से ही वह रो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगी या हमारा परिवार कैसे जिंदा रहेगा।'

'कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए गए थे'

महिला ने पति के बारे में बताते हुए आगे कहा, 'वह शायद ही कभी काम पर जाते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने काम पर जाने का फैसला किया था।' महिला ने आगे बताया कि, 'बाद में कोई उनका आधार कार्ड लेने आया था। मैं पूछती रही कि यह क्यों चाहिए, और तभी उसने मुझे वहां हुई दुर्घटना के बारे में बताया।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सेप्टिक टैंक में गई 3 मजदूरों की जान, जहरीली गैस की वजह से तोड़ा दम

तीन बेटियों और माता-पिता को अकेला संभाल रहा था संदीप

इस हादसे में मारे गए एक अन्य मृतक संदीप (32) की मां ने बताया कि जब उन्हें यह खबर मिली तो वह परिवार के अन्य सदस्य के साथ अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए भिवानी जा रही थीं। उन्होंने बताया कि, 'संदीप की पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है और अब वह भी हमें छोड़कर चला गया।' महिला ने बताया कि 'संदीप पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, वह अकेला अपनी दो बेटियों, बीमार पिता और मेरी देखभाल कर रहा था। मुझे नहीं पता कि हम अब कैसे जीवित रहेंगे या उसके पिता की देखभाल कौन करेगा।'

New Delhi, India – June 26, 2026: File photo of worker Sandeep, who died after allegedly inhaling toxic gas while cleaning a septic tank at a factory in the Mundka Industrial Area of New Delhi, India, on Friday, June 26, 2026. (Photo by RAJ K RAJ / Hindustan Times)

अरुण का भाई बोला- फैक्ट्री मालिक ने नीचे भेजा था

उधर इस घटना में मारे गए तीसरे शख्स अरुण के भाई नरेन्द्र ने आरोप लगाया कि फैक्टरी मालिक ने उसे और अन्य लोगों को सफाई के लिए टैंक में उतरने को कहा था। उन्होंने कहा, 'उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह राजी हो गया। वह केवल 25 साल का था। मुझे नहीं पता कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फैक्टरी मालिक भी कसूरवार है।'

A view of factory where three workers allegedly died of suspected suffocation after entering a septic tank, in Mundka, New Delhi, Friday, June 26, 2026. (PTI Photo)(PTI06_26_2026_000409B)
ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार ने 84% तक घटाया DJB का इंफ्रास्ट्रक्टर चार्ज,इन लोगों को होगा फायदा

कांग्रेस नेता ने मृतकों के लिए मांगा 1-1 करोड़ का मुआवजा

इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे भाजपा सरकार, श्रम विभाग और फैक्ट्री प्रशासन की घोर लापरवाही बताया। एक बयान में उन्होंने सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए एक-एक करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की।

मुंडका की फैक्ट्री में हुआ यह हादसा

बता दें कि शुक्रवार दोपहर को हुए इस हादसे में सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के अनुसार, दोपहर 12.03 बजे उन्हें सूचना मिली कि मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी के सेप्टिक टैंक के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया। लेकिन डीएफएस की टीम ने जब तक उन लोगों को टैंक से बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

ये भी पढ़ें:Rs. 500 की घड़ी के विवाद में गई थी जान, SC ने 30 साल पुराने मामले को यूं सुलझाया

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

इस घटना को लेकर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, उसके सहयोगी और एक ठेकेदार के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मानसरोवर गार्डन निवासी फैक्ट्री मालिक सूरज मारवाह (50), बापरोला विहार निवासी जयंत (61), और ठेकेदार नीरज (35) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नीरज ही श्रमिकों को अपने वाहन से साइट तक ले जाता था।

सही वजह का पता पीएम रिपोर्ट से ही चलेगा

पुलिस ने कहा कि तीनों मजदूर टैंक के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने के बाद बेहोश हो गए थे और पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इसके लिए शवों को मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।