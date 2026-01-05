RBI के साथ MoU से बदलेगा दिल्ली का फाइनेंशियल गेम, बाजार से पैसा जुटाना होगा आसान

संक्षेप: इससे स्टेट डेवलपमेंट लोन के ज़रिए मार्केट से पैसे जुटाने, सरप्लस कैश का ऑटोमैटिक इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल कैश मैनेजमेंट और कम लागत वाली लिक्विडिटी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी

दिल्ली सरकार ने आज रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के साथ एक ऐतिहासिक MoU साइन किया। इस MoU से RBI, दिल्ली की NCT सरकार के बैंकर, डेट मैनेजर और फाइनेंशियल एजेंट के तौर पर काम कर पाएगा। इससे स्टेट डेवलपमेंट लोन के ज़रिए मार्केट से पैसे जुटाने, सरप्लस कैश का ऑटोमैटिक इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल कैश मैनेजमेंट और कम लागत वाली लिक्विडिटी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी, जो पूरी तरह से भारत सरकार और RBI एक्ट द्वारा तय किए गए फ्रेमवर्क के तहत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह समझौता दिल्ली के फाइनेंशियल गवर्नेंस में एक ऐतिहासिक सुधार है। देश की राजधानी होने के बावजूद, दिल्ली को सालों तक RBI की स्ट्रक्चर्ड बैंकिंग और मार्केट से पैसे जुटाने के फायदों से वंचित रखा गया था। पिछली सरकारों ने कभी भी वित्तीय समझदारी के विश्व स्तर पर माने जाने वाले नियमों को अपनाने का इरादा या विज़न नहीं दिखाया। आज, यह निश्चित रूप से बदल गया है।”

इसकी जानकारी रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए भी दी। उन्होंने लिखा- आज दिल्ली ने दशकों पुरानी वित्तीय सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ MoU पर हस्ताक्षर कर राजधानी को पूर्ण और आधुनिक RBI बैंकिंग ढांचे से जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार की पहल और केंद्र सरकार के सहयोग से अब दिल्ली को Market Borrowing, बेहतर कैश मैनेजमेंट, कम ब्याज पर ऋण और मज़बूत वित्तीय अनुशासन की व्यवस्था मिली है।