Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmoti nagar dlf park minor killed by 5 boys
मोतीनगर में नाबालिग की हत्या; 16-17 साल के 5 लड़कों ने वारदात को दिया अंजाम

मोतीनगर में नाबालिग की हत्या; 16-17 साल के 5 लड़कों ने वारदात को दिया अंजाम

संक्षेप:

मोती नगर इलाके में स्थित डीएलएफ स्थित पार्क में हुए एक नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपियों में पार्क में खड़े होने को लेकर शुरू हुई बहस में चाकू से गोद कर नाबालिग की हत्या कर दी थी।

Feb 11, 2026 09:44 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मोती नगर इलाके में स्थित डीएलएफ स्थित पार्क में हुए एक नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपियों में पार्क में खड़े होने को लेकर शुरू हुई बहस में चाकू से गोद कर नाबालिग की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 9 फरवरी 2026 को जखीरा इलाके में रहने वाले नाबालिग लड़के की पार्क में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उसके ऊपरी पीठ पर चाकू से वार किया था। मोती नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सीवर के गड्ढे ने ली एक और शख्स की जान, चप्पल ने खोला मौत का राज

सीसीटीवी फुटेज बना अहम सुराग

मामले की जांच के लिए एसीपी पंजाबी बाग आईपीएस शिवम की देखरेख में और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वरुण दलाल की टीम ने डीडीए पार्क के गेट नंबर-3 के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज एक प्रत्यक्षदर्शी को दिखाई गई, जिसने सभी आरोपियों की पहचान की पुष्टि की। तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले मुख्य आरोपी 16 वर्षीय किशोर को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद हुआ। बाद में उसी की जानकारी पर बाकी चार अन्य नाबालिगों को भी पकड़ लिया गया।

आरोपियों ने कबूल की वारदात में भूमिका

पुलिस के अनुसार पूछताछ में सभी नाबालिगों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की है। उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू, मृतक की चप्पलें और घटना के समय पहने गए आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच है। सभी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;