दिल्ली में मां को देसी कट्टा दिखा रहा था बेटा, चेहरे पर जा लगी गोली

संक्षेप:

दिल्ली के जंगपुरा के पंत नगर स्थित वाल्मीकि मंदिर झुग्गी बस्ती में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में 37 साल की महिला की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक महिला का बेटा उसे अवैध देसी कट्टा दिखा रहा था, इसी दौरान गलती से चली गोली महिला के चेहरे पर लग गई।

Feb 10, 2026 10:14 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के जंगपुरा के पंत नगर स्थित वाल्मीकि मंदिर झुग्गी बस्ती में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में 37 साल की महिला की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक महिला का बेटा उसे अवैध देसी कट्टा दिखा रहा था, इसी दौरान गलती से चली गोली महिला के चेहरे पर लग गई। जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मृतका के 18 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि मृतका 37 वर्षीय सुमति अपने परिवार के साथ पंत नगर, जंगपुरा की रहने वाली थीं। उसके परिवार में पति छोटू, जो दिहाड़ी पर माली का काम करते हैं, और तीन बच्चे हैं, जिनमें 11 साल की एक बेटी भी शामिल है। सुमति आसपास के घरों में घरेलू सहायिका का काम करती थीं।

पुलिय उपायुक्त ने बताया कि सोमवार रात 10:39 बजे लाजपत नगर थाना में पीसीआर कॉल मिली कि मूलचंद अस्पताल में एक महिला को गोली लगने के बाद मृत अवस्था में लाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मृतका सुमति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और आर्म्स एक्ट की धाराएं 25, 27 व 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज कर मृतका के 18 वर्षीय बेटे तरुण को गिरफ्तार कर लिया है।

मां को हथियार दिखा रहा था बेटा

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में तरुण ने बताया कि उसने आश्रम इलाके के एक व्यक्ति से अवैध देशी कट्टा खरीदा था। वह घर पर अपनी मां को हथियार दिखा रहा था, तभी अचानक ट्रिगर दब गया और गोली सीधे सुमति के चेहरे पर जा लगी। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

नाले से बरामद हुआ कट्टा

घटना के बाद आरोपी घबरा गया और हथियार पास के एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर कट्टा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मौके पर क्राइम टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश में जुटी है, जिसने आरोपी को अवैध हथियार बेचा था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
