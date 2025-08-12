रोशनदान से की एंट्री और चुरा लिए मकान मालिक के गहनें; दिल्ली में मां-बेटी की जोड़ी का बड़ा कांड

दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पश्चिम जिले के बिंदापुर इलाके में मकान मालकिन के घर से कथित तौर पर गहनों की चोरी के आरोप में 42 साल की एक महिला और उसकी 22 साल की बेटी को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी कथित तौर पर रोशनदान के रास्ते घर में दाखिल हुई थीं। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि पिंकी और उसकी बेटी पूनम ने एक जौहरी को चोरी का सामान बेचा था, जिसके पास से कुल 5.23 ग्राम पिघला हुआ सोना और 589.15 ग्राम पिघली हुयी चांदी बरामद की गई।

सिंह ने बताया, इशिका नाम की महिला ने एक अगस्त को ऑनलाइन शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि उसके घर से जेवर की चोरी हुई है। शिकायत के आधार पर बिंदापुर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने शिकायतकर्ता के घर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरों की जांच की, लेकिन जबरन प्रवेश या संदिग्ध गतिविधि का कोई संकेत नहीं मिला। डीसीपी ने बताया,इसके बाद जांच घर में रहने वाली किरायेदारों - पिंकी और पूनम पर केंद्रित हो गई। लगातार पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि वे रोशनदान के जरिए शिकायतकर्ता के घर में घुसी थीं और चोरी की थी।