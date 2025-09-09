बच्ची को फुटपाथ पर रख मां ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी, दिल्ली के बेगमपुर की घटना
दिल्ली के बेगमपुर इलाके में सोमवार शाम को एक महिला ने छह माह की बच्ची को फुटपाथ पर छोड़ दिया और फिर पास ही में एक पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। राहगीरों से घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, मृतक महिला की पहचान 26 वर्षीय अनुराधा के तौर पर हुई है। अनुराधा अपने पति अरविंद एवं छह माह की बच्ची के साथ बेगमपुर में रहती थी। वह सोमवार दोपहर को बच्ची को लेकर घर से निकली थी। इसके बाद उसने बच्ची को हेलीपैड रोड के फुटपाथ पर छोड़ दिया। फिर दुपट्टे का फंदा बनाकर पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली।
इस बीच राहगीरों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो मौके पर गए। वहां उन्हें एक महिला पेड़ से लटकती हुई मिली और वहीं बच्ची रो रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर बच्ची को कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही फॉरेंसिक एवं क्राइम टीम से सबूत आदि जमा कराए। पुलिस को चूंकि मौके से कोई सुसाइड नहीं मिला था, इसलिए मृतका की पहचान नहीं हो सकी और आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पा रहा था।
पुलिस की एक टीम ने मृतका की फोटो को आसपास के इलाकों के वॉट्सऐप ग्रुप में वायरल किया। इसके बाद किसी ने फोटो देखकर पुलिस को मृतका के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक पति-पत्नी के आपसी विवाद को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है।
सड़क पार कर रहे युवक को बेकाबू ट्रक ने कुचला
वहीं, दिल्ली के ही केशवपुरम इलाके में रविवार देर रात सड़क पार रहे युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 25 दूर पीछाकर चालक सहित ट्रक को पकड़ लिया। वहीं, घटना से नाराज लोगों ने सोमवार सुबह प्रदर्शन भी किया। 30 वर्षीय सुरेश लॉरेंस रोड स्थित वाल्मीकि बस्ती में रहता था। वह लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में काम करता था। बताया जाता है कि वह रविवार रात को अंडरपास से सटे सर्विस रोड को पार कर रहा था। इसी दौरान ट्रक ने उसे कुचल दिया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तो आरोपी चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल सुरेश को दीपचंद बंधु अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को ट्रक का नंबर बताया जिसके बाद पुलिस ने ट्रक का पीछा कर करीब 25 किमी पीछा करने केबाद सफदरजंग एंक्लेव इलाके में ट्रक को पकड़ कर आरोपी चालक राजीव यादव को दबोच लिया।