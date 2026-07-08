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23 महीने के जुड़वां भाइयों को मां और मामा ने दान किये लीवर; फिलिपींस के बच्चों को दिल्ली में मिला नया जीवन

By Ratan Gupta
पीटीआई, नई दिल्ली
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Philippines twin brother's liver transplant: फिलीपींस के 23 महीने के जुड़वां भाइयों टायलर और केली की जान बचाने के लिए मां ने एक बेटे और मामा ने दूसरे बेटे को लीवर दान किया। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में दोनों का सफल लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ उपलब्धि बताया।

23 महीने के जुड़वां भाइयों को मां और मामा ने दान किये लीवर; फिलिपींस के बच्चों को दिल्ली में मिला नया जीवन

Philippines twin brother's liver transplant: कहते हैं कि मां अपने बच्चे के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब एक साथ दो बच्चों की जिंदगी दांव पर हो तो किसी भी परिवार के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा होती है। फिलीपींस के एक परिवार ने भी ऐसा ही मुश्किल दौर देखा। महज 23 महीने के जुड़वां भाई टायलर और केली जन्म के कुछ दिनों बाद ही गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। आखिरकार मां और मामा के त्याग ने दोनों बच्चों को नई जिंदगी दे दी।

दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में हुआ ऑपरेशन

दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों जुड़वां भाइयों का सफल लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया। अस्पताल के अनुसार, अब तक किए गए 645 बाल लिवर ट्रांसप्लांट में यह पहला मामला है, जिसमें जुड़वां बच्चों का लगातार सफल लिवर ट्रांसप्लांट किया गया।

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दुर्लभ जन्मजात बीमारी में धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं लीवर

टायलर और केली का जन्म समय से पहले हुआ था। जन्म के समय उनका वजन क्रमशः 2 किलोग्राम और 2.4 किलोग्राम था। जन्म के दो सप्ताह के भीतर ही दोनों को लगातार पीलिया और सफेद रंग का मल आने लगा। जांच में पता चला कि दोनों एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी कोलेडोकल सिस्ट टाइप-IVA से पीड़ित हैं। इस बीमारी में पित्त नलिकाएं असामान्य रूप से फैल जाती हैं, जिससे धीरे-धीरे लीवर पूरी तरह खराब होने लगता है।

खून की उल्टियों से डॉक्टर भी थे हैरान

बीमारी बढ़ने के साथ दोनों बच्चों को बार-बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं, पेट में पानी भरने लगा और उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित होने लगा। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों की जान बचाने का एकमात्र रास्ता लिवर ट्रांसप्लांट है।

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पिता थे बीमार, तो मां और मामा आए आगे

सबसे बड़ी चुनौती दो उपयुक्त डोनर ढूंढने की थी। बच्चों के पिता स्वास्थ्य कारणों से लीवर दान नहीं कर सकते थे। ऐसे में मां ने बिना देर किए अपने एक बेटे के लिए लीवर का हिस्सा दान कर दिया। वहीं, दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए उसके मामा आगे आए और उन्होंने भी अपना लीवर दान किया। परिवार के इस फैसले ने दोनों बच्चों को जिंदगी का दूसरा मौका दिया।

28 घंटे तक चली सर्जरी, परिवार की सांसे अटकी रहीं

अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञों ने पहले टायलर की करीब 15 घंटे और फिर केली की 13 घंटे से अधिक समय तक चली जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों बच्चों का नया लीवर अच्छी तरह काम कर रहा है और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है।

क्या बोले डॉक्टर

अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुपम सिबल ने कहा कि जुड़वां बच्चों में एक साथ लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ना बेहद दुर्लभ है। वहीं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. नीरव गोयल ने कहा कि समय पर इलाज, परिवार के त्याग और डॉक्टरों की टीमवर्क ने दोनों बच्चों को नया जीवन दिया। यह कहानी सिर्फ चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धि नहीं, बल्कि मां के प्यार और मामा के समर्पण की भी मिसाल है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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