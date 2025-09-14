'सॉरी हम दुनिया छोड़ रहे हैं'; सुसाइड नोट में पति से माफी मांग बेटे संग 13वीं मंजिल से कूद गई मां

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ऐस सिटी सोसाइटी की 13वीं मंजिल से शनिवार की सुबह बेटे को धक्का देने के बाद मां के छलांग लगाने की आशंका है। पुलिस के अनुसार, इकलौते बेटे की बीमारी से मां अवसाद में रहने लगी थी और उसने नौकरी भी छोड़ दी थी।

बिसरख कोतवाली पुलिस के मुताबिक, सोसाइटी में साक्षी चावला अपने बेटे दक्ष चावला और पति दर्पण चावला के साथ रहती थी। महिला का 11 साल का बेटा दक्ष चावला मानसिक रूप से बीमार था। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि साक्षी अपने बेटे की बीमारी को लेकर परेशान थी। बेटे की सलामती के लिए माता-पिता गुरुद्वारों में भी जाते थे, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। पढ़ाई के लिए बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं कराया। बच्चे की दवाइयां चल रही थीं। शुक्रवार को भी महिला पंजाब के जालंधर से बच्चे को दवाइयां दिलवाकर लाई थी। वह बेटे को अकेला नहीं छोड़ती थी। वह बेटे की बीमारी से काफी टूट चुकी थी। वह मानसिक रूप से परेशान थी।

बालकनी में कुर्सी रखी मिली : पुलिस के मुताबिक, फ्लैट की बालकनी में एक कुर्सी मिली है। आशंका है कि महिला ने बेटे को कुर्सी पर खड़ा कर नीचे धक्का दिया। इसके बाद खुद कूद गई। पुलिस घटना की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी देख रही है। एक फ्लैट की बालकनी में कैमरा लगा है, लेकिन वह काफी दिन से बंद था। इसलिए दूसरे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

उत्तराखंड में 13 वर्ष पहले हुई थी शादी : उत्तराखंड के ग्राम गढ़ीनेगी निवासी सुरेश कुमार की बेटी एमसीए पास साक्षी और गांव के ही विनोद चावला के बेटे सीए दर्पण चावला की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों नोएडा चले गए। साक्षी एक कंपनी में इंजीनियर थी। इसी बीच उनका एक बेटा दक्ष हुआ। दक्ष के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने और बोल नहीं पाने से साक्षी डिप्रेशन में रहने लगी और वह नौकरी छोड़कर गृहिणी बन गई।

सुसाइड नोट में पति से माफी मांगी पुलिस को महिला के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। इसमें महिला ने पति के लिए लिखा है कि सॉरी, हम दुनिया छोड़ रहे हैं। हम तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहते। हम लोगों की वजह से तुम अपनी जिंदगी खराब न करो। हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है।

घटना के समय पति घर में सो रहे थे पुलिस ने बताया कि सीए दर्पण चावला घटना के समय घर में सो रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 9:30 बजे उठे। उन्होंने पत्नी से बेटे को दवा देने के लिए कहा। इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर सो गए। लोगों ने बताया कि महिला ने घटना से पहले घरेलू सहायिका से बात की थी। इसके बाद वह बेटे को लेकर बालकनी में घूमती रही। करीब 10:00 बजे दर्पण चावला को पता चला कि पत्नी और बेटे नीचे गिर गए हैं। दर्पण चावला ने बताया कि सुसाइड नोट से उन्हें पत्नी और बेटे की खुदकुशी के बारे में पता चला।

शक्ति मोहन अवस्थी, डीसीपी सेंट्रल नोएडा, ''मां-बेटे ने सोसाइटी की 13वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की है। पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट मिला है। मामले की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही।''

इस वर्ष कूदकर खुदकुशी करने की चौथी घटना ● 18 फरवरी 2025: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जेएम फ्लोरेंस सोसाइटी में छात्रा ने 23वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की।

● 20 मई 2025: गौर सिटी सोसाइटी की 14वीं एवेन्यू की 21वीं मंजिल से गिरकर युवक-युवती की मौत हो गई थी।