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मां-बाप को पीट-पीटकर मार डाला, गाजियाबाद में दो बेटों की करतूत

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां दो बेटों ने अपने ही मां-बाप को पीट-पीटकर मार डाला। वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

मां-बाप को पीट-पीटकर मार डाला, गाजियाबाद में दो बेटों की करतूत

योगेंद्र सागर, गाजियाबाद

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र के वीर नगर मोहल्ले में सोमवार देर रात रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। घरेलू विवाद के दौरान दो बेटों ने माता-पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। किरायेदार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपी बेटों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात डायल-112 पर एक किरायेदार ने सूचना दी कि उसके मकान मालिक गंगाशरण, उनकी पत्नी विमलेश और दोनों बेटे दीपक और ललित के बीच मारपीट हो रही है। सूचना मिलते ही क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर गंगाशरण और उनकी पत्नी विमलेश गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। पुलिस ने तत्काल दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि दोनों बेटों ने माता-पिता के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि, विवाद की असली वजह का अभी खुलासा नहीं हो सका है।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटों दीपक और ललित को मौके से ही हिरासत में ले लिया। दोनों से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है। पुलिस घर में मौजूद अन्य साक्ष्यों को भी जुटा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए हैं।

वजह अभी साफ नहीं

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि डायल-112 पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। घायल दंपती को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों आरोपी बेटों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। मामले में सभी पहलुओं की जांच करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


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