दिल्ली में दरगाह पर मन्नत की चादर चढ़ाने गईं मां-बेटी खुद ही कफन में लिपटकर लौटीं

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में दरगाह हादसे ने तीन परिवारों को मातम में डुबो दिया। मृतकों में वसंत कुंज के नांगल देवा निवासी 56 वर्षीय मीना अरोड़ा और उनकी 24 वर्षीय बेटी मोनुष्का अरोड़ा भी शामिल हैं।

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में दरगाह हादसे ने तीन परिवारों को मातम में डुबो दिया। मृतकों में वसंत कुंज के नांगल देवा निवासी 56 वर्षीय मीना अरोड़ा और उनकी 24 वर्षीय बेटी मोनुष्का अरोड़ा भी शामिल हैं।

दामाद सौरभ के मुताबिक, मीना ने बहू प्रिया से मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने का वादा किया था। शुक्रवार को दोनों दरगाह पहुंचीं, लेकिन लौटकर घर आने के बजाय कफन में लिपटी मिलीं। परिवार में पति, 28 वर्षीय बेटा सचिन और दो विवाहित बेटियां प्रिया व वैशाली हैं। हादसे की सूचना सचिन को बहन के फोन पर पुलिसकर्मी ने दी, जबकि मां का मोबाइल हादसे में टूट गया।

इस दुर्घटना में 79 वर्षीय स्वरूपचंद की भी मौत हुई। वे पुल बंगस इलाके में पत्नी रानी के इलाज में जुटे थे। परिवार में तीन बेटे-बेटियां हैं। शादीशुदा बेटी अस्पताल में रोते हुए कह रही थी कि पिता मां का इलाज कराते-कराते खुद ही चले गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा अचानक हुआ और कमरे की छत-दीवारें भरभराकर गिर पड़ीं। लोग मलबे में दब गए।

सौरभ ने बताया कि मृतकों के चेहरों पर चोट के निशान नहीं थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर दरगाह पर माथा टेकने गए उनके अपने इस तरह मौत के मुंह में कैसे चले गए।