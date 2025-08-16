Mother and daughter who went to offer chaadar at Delhi dargah returned wrapped in shroud दिल्ली में दरगाह पर मन्नत की चादर चढ़ाने गईं मां-बेटी खुद ही कफन में लिपटकर लौटीं, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMother and daughter who went to offer chaadar at Delhi dargah returned wrapped in shroud

दिल्ली में दरगाह पर मन्नत की चादर चढ़ाने गईं मां-बेटी खुद ही कफन में लिपटकर लौटीं

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में दरगाह हादसे ने तीन परिवारों को मातम में डुबो दिया। मृतकों में वसंत कुंज के नांगल देवा निवासी 56 वर्षीय मीना अरोड़ा और उनकी 24 वर्षीय बेटी मोनुष्का अरोड़ा भी शामिल हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। रजनीश कुमार पाण्डेयSat, 16 Aug 2025 05:37 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में दरगाह पर मन्नत की चादर चढ़ाने गईं मां-बेटी खुद ही कफन में लिपटकर लौटीं

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में दरगाह हादसे ने तीन परिवारों को मातम में डुबो दिया। मृतकों में वसंत कुंज के नांगल देवा निवासी 56 वर्षीय मीना अरोड़ा और उनकी 24 वर्षीय बेटी मोनुष्का अरोड़ा भी शामिल हैं।

दामाद सौरभ के मुताबिक, मीना ने बहू प्रिया से मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने का वादा किया था। शुक्रवार को दोनों दरगाह पहुंचीं, लेकिन लौटकर घर आने के बजाय कफन में लिपटी मिलीं। परिवार में पति, 28 वर्षीय बेटा सचिन और दो विवाहित बेटियां प्रिया व वैशाली हैं। हादसे की सूचना सचिन को बहन के फोन पर पुलिसकर्मी ने दी, जबकि मां का मोबाइल हादसे में टूट गया।

इस दुर्घटना में 79 वर्षीय स्वरूपचंद की भी मौत हुई। वे पुल बंगस इलाके में पत्नी रानी के इलाज में जुटे थे। परिवार में तीन बेटे-बेटियां हैं। शादीशुदा बेटी अस्पताल में रोते हुए कह रही थी कि पिता मां का इलाज कराते-कराते खुद ही चले गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा अचानक हुआ और कमरे की छत-दीवारें भरभराकर गिर पड़ीं। लोग मलबे में दब गए।

सौरभ ने बताया कि मृतकों के चेहरों पर चोट के निशान नहीं थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर दरगाह पर माथा टेकने गए उनके अपने इस तरह मौत के मुंह में कैसे चले गए।

झगड़ों से छुटकारे के लिए ताबीज लेने आई थी अनिता

भोगल निवासी अनिता सैनी की इस हादसे में मौत हो गई। मृतका की बहन मंजू ने बताया कि पति की कोरोना में मौत के बाद वह पारिवारिक झगड़ों से परेशान थीं। किसी ने उन्हें दरगाह पर मन्नत मांगने की सलाह दी थी। शुक्रवार को मौलवी से ताबीज लेने गईं तो कमरे की छत गिरने से दब गईं। जाकिर नगर निवासी मोइनुद्दीन भी हादसे का शिकार हुआ। कपड़े की दुकान चलाने वाला मोइनुद्दीन दोस्त के साथ दरगाह गया था। दोस्त बाहर रुका, जबकि वह मौलवी से मिलने अंदर गया। कुछ ही देर में जोरदार धमाके के बाद कमरे की छत और दीवारें गिर पड़ीं, लोग मलबे में दब गए।