ट्रैक पार कर टिकट लेने जा रहीं मां-बेटी ट्रेन से कटी, बॉडी के हो गए कई टुकड़े; गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा
रेवाड़ी की ओर से आ रही ट्रेन को देखकर दोनों महिलाएं पहले एक ट्रैक पर ही रुक गईं। जिस ट्रैक पर दोनों रुकी थीं, उसी पर दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट ट्रेन आ गई, और इसी ट्रेन की चपेट में आने से ममता और मधुबाला की मौत हो गई।
हरियाणा में गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ट्रैक पार कर टिकट लेने जा रही मां-बेटी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों के शव टुकड़ों में बंट गए। इस दौरान ट्रेन उन्हें करीब 200 मीटर तक घसीटती ले गई।
मृतकों की पहचान अलियार ढाणा गांव निवासी 40 साल की ममता और उसकी माँ 65 वर्षीय मधुबाला के रूप में हुई है। जीआरपी ने पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ट्रैक पार करते समय दोनों को ट्रेन की चपेट में आईं। मामले की जांच की जा रही है।
एक ट्रेन से बचीं, तो पीछे से दूसरी आ गई
ममता और मधुबाला अपने परिवार के साथ जयपुर जाने के लिए आई थीं। परिजनों का कहना है कि मधुबाला और ममता एक साथ थीं, जबकि परिवार के अन्य तीन सदस्य इनसे कुछ दूरी पर चल रहे थे। स्टेशन पर टिकट लेने के लिए दोनों ट्रैक पार कर रही थीं, इसी दौरान एक ट्रैक पर बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट आ रही थी। जबकि दूसरे ट्रैक पर रेवाड़ी की ओर से एक अन्य ट्रेन भी आ रही थी।
इस दौरान रेवाड़ी की ओर से आ रही ट्रेन को देखकर दोनों महिलाएं पहले एक ट्रैक पर ही रुक गईं। जिस ट्रैक पर दोनों रुकी थीं, उसी पर दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट ट्रेन आ गई, और इसी ट्रेन की चपेट में आने से ममता और मधुबाला की मौत हो गई।
चंद सेकेंड में चीथड़े उड़ गए
घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी बाबूलाल ने बताया, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ट्रैक पार करते समय दोनों को ट्रेन की चपेट में आईं। ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा थी। चंद सेकेंड में मां-बेटी के चीथड़े उड़ गए। दोनों की बॉडी के कई टुकड़े हो गए। जीआरपी के जवानों ने पॉर्ट्स को इकट्ठा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे की जांच की जा रही है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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