Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रैक पार कर टिकट लेने जा रहीं मां-बेटी ट्रेन से कटी, बॉडी के हो गए कई टुकड़े; गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

रेवाड़ी की ओर से आ रही ट्रेन को देखकर दोनों महिलाएं पहले एक ट्रैक पर ही रुक गईं। जिस ट्रैक पर दोनों रुकी थीं, उसी पर दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट ट्रेन आ गई, और इसी ट्रेन की चपेट में आने से ममता और मधुबाला की मौत हो गई। 

ट्रैक पार कर टिकट लेने जा रहीं मां-बेटी ट्रेन से कटी, बॉडी के हो गए कई टुकड़े; गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा

हरियाणा में गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ट्रैक पार कर टिकट लेने जा रही मां-बेटी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों के शव टुकड़ों में बंट गए। इस दौरान ट्रेन उन्हें करीब 200 मीटर तक घसीटती ले गई।

मृतकों की पहचान अलियार ढाणा गांव निवासी 40 साल की ममता और उसकी माँ 65 वर्षीय मधुबाला के रूप में हुई है। जीआरपी ने पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ट्रैक पार करते समय दोनों को ट्रेन की चपेट में आईं। मामले की जांच की जा रही है।

एक ट्रेन से बचीं, तो पीछे से दूसरी आ गई

ममता और मधुबाला अपने परिवार के साथ जयपुर जाने के लिए आई थीं। परिजनों का कहना है कि मधुबाला और ममता एक साथ थीं, जबकि परिवार के अन्य तीन सदस्य इनसे कुछ दूरी पर चल रहे थे। स्टेशन पर टिकट लेने के लिए दोनों ट्रैक पार कर रही थीं, इसी दौरान एक ट्रैक पर बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट आ रही थी। जबकि दूसरे ट्रैक पर रेवाड़ी की ओर से एक अन्य ट्रेन भी आ रही थी।

इस दौरान रेवाड़ी की ओर से आ रही ट्रेन को देखकर दोनों महिलाएं पहले एक ट्रैक पर ही रुक गईं। जिस ट्रैक पर दोनों रुकी थीं, उसी पर दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट ट्रेन आ गई, और इसी ट्रेन की चपेट में आने से ममता और मधुबाला की मौत हो गई।

चंद सेकेंड में चीथड़े उड़ गए

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी बाबूलाल ने बताया, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ट्रैक पार करते समय दोनों को ट्रेन की चपेट में आईं। ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा थी। चंद सेकेंड में मां-बेटी के चीथड़े उड़ गए। दोनों की बॉडी के कई टुकड़े हो गए। जीआरपी के जवानों ने पॉर्ट्स को इकट्ठा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे की जांच की जा रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।