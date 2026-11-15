दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में मां-बेटी की मौत, कूड़े की गाड़ी से शव को मोर्चरी पहुंचाया
फरीदाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। भैयादूज मनाकर लौट रहे मां-बेटी और बाप की कार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि बाप गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि अस्पताल की मोर्चरी तक नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में युवती का शव ले जाया गया।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फरीदाबाद के सेक्टर-2 के पास शनिवार दोपहर 12 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल में उपचार के दौरान 20 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। बाइक चला रहे पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार भाईदूज का त्योहार मनाकर घर लौट रहा था।
वहीं, आरोप है कि बीके अस्पताल की मोर्चरी तक युवती का शव पहुंचाने के लिए सरकारी शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। उसे नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ले जाया गया। हालांकि, इसे निजी वाहन बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान अर्चना पत्नी राजकुमार और उनकी बेटी अंजली के रूप में हुई है। राजकुमार कबाड़ी का काम करते हैं और परिवार के साथ नवादा के पास झुग्गी बस्ती में रहते हैं।
शनिवार को राजकुमार पत्नी और बेटी के साथ अलीगढ़ के टप्पल स्थित गांव से भाई दूज मनाकर बाइक से फरीदाबाद लौट रहे थे। सेक्टर-2 के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अर्चना ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अंजली और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायल अंजली को ऑटो से बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अंजली के शव को नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से बीके अस्पताल की मोर्चरी तक पहुंचाया गया और घायल राजकुमार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रही गाड़ी पीड़ितों की अपनी है और यह पहले नगर निगम में कूड़ा उठाने के काम में लग रही थी। अब इसका इस्तेमाल पीड़ित परिवार अपने निजी काम के लिए करता है। पुलिस ने कूड़े की गाड़ी में शव नहीं भिजवाया।
स्वास्थ्य विभाग की ट्रांसपोर्ट इंचार्ज डॉ. रचना ने बताया कि शव ले जाने के लिए फोन पर सूचना देनी होती है, जिसके बाद वाहन मौके पर पहुंचता है। यदि युवती का शव नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ले जाया गया है तो यह बेहद गंभीर मामला है। वहीं, नगर निगम के अधिशासी अभियंता अजीत रावत ने कहा कि जिस गाड़ी में अंजली का शव ले जाया गया, वह गाड़ी किसी वेंडर की है। उससे नगर निगम का कोई मतलब नहीं है। यह नगर निगम की गाड़ी नहीं है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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