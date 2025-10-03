बाइक को पीछे से मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत और बेटा गंभीर; नूंह में दर्दनाक हादसा

हरियाणा के नूंह में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। अस्पताल जा रहे मां, बेटे और बेटी के बाइक को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में मां, बेटी की मौत हो गई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को नूंह के एक अस्पताल जा रही एक महिला और उसकी बेटी की बाइक को एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान 52 साल की जैदा और 17 साल की उनकी बेटी जैस्मीन के रूप में हुई है। घायल बेटे की पहचान तारिक के रूप में हुई है। ये सभी नूंह जिले के घासेड़ा गांव के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह उस समय हुई जब तारिफ अपनी बाइक पर जैदा और जैस्मीन को नल्हर मेडिकल कॉलेज ले जा रहा था। ये लोग अपने गांव से थोड़ी दूरी ही गए थे कि एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।