दिल्ली में मां-बेटी की हत्या, घर में बेड के अंदर मिले शव; पड़ोसी अकाउंटेंट पर डबल मर्डर का शक

Feb 22, 2026 06:27 am IST
दिल्ली के आली विहार की भीम कॉलोनी के एक घर में शुक्रवार देर मां-बेटी की गला घोंटकर कर हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर रखे बेड बॉक्स के अंदर से मां-बेटी के शव बरामद किए।  

दिल्ली के आली विहार की भीम कॉलोनी के एक घर में शुक्रवार देर मां-बेटी की गला घोंटकर कर हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची सरिता विहार थाना पुलिस ने घर के अंदर रखे बेड बॉक्स के अंदर से मां-बेटी के शव बरामद किए। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हत्या की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पुलिस को मृतकों के पड़ोसी अकाउंटेंट पर हत्या का शक है, जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है।

निजी कम्पनी में काम करता है पति

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका 35 वर्षीय ज्योति अपने पति सुदर्शन और छह वर्षीय बेटी के साथ भीम कॉलोनी, आली विहार इलाके में रहती थी। ज्योति का पति सुदर्शन निजी कम्पनी में काम करता है, जबकि ज्योति हाउस वाइफ है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 20 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिये सूचना मिली कि अली विहार के एक मकान में दो शव पड़े हैं। खबर मिलते ही सरिता विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी के अनुसार, जब कमरे की तलाशी ली गई तो बेड बॉक्स के अंदर से एक महिला और उसकी बच्ची के शव मिले। पुलिस द्वारा दोनों को तुरंत एम्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

हत्या के बाद से पड़ोसी फरार

पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्थानीय पूछताछ के दौरान उसी बिल्डिंग में रहने वाले 35 वर्षीय दीन दयाल को पुलिस संदिग्ध मान रही है, जो पेशे से अकाउंटेंट है। घटना के बाद से वह फरार है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

पति पर पत्नी को छत से धक्का देकर गिराकर मारने का आरोप

वहीं, एक अन्य मामले में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में शुक्रवार रात घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बहस के दौरान पति ने गुस्से में पत्नी को घर की पहली मंजिल से धक्का दे दिया। नीचे गली में गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान 35 वर्षीय जैनब के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसके 40 वर्षीय पति मुस्तकीन को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दंपती के बीच पैसों को लेकर अक्सर विवाद होता था। बताया जा रहा है कि आरोपी कोई स्थायी काम नहीं करता था, जिससे घर में तनाव बना रहता था।

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के अनुसार, शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे अस्पताल से घायल महिला के भर्ती होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। घटना के बाद क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञों को मौके पर भेजा गया। टीमों ने घर की पहली मंजिल और गली से जरूरी साक्ष्य जुटाए। जांच में पता चला कि विवाद के दौरान दोनों पहली मंजिल पर थे।

