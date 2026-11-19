लाखों का पैकेज छोड़कर साध्वी बनीं मां-बेटी, बताईं- किन विचारों ने भीतर से झकझोर दिया
करुणा और अहिंसा के विचार ने मां-बेटी को इतना प्रभावित किया कि दोनों साध्वी बन गईं। बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज पर काम करती थी जबकि मां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में चीफ मैनेजर के पद से रिटायर्ड थीं। दोनों पंजाबी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं।
गुरुग्राम की एक अंतरराष्ट्रीय (मल्टीनेशनल) कंपनी में लाखों रुपये के सालाना पैकेज पर काम करने वाली 37 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षिता और उनकी 61 साल की मां शिरोमणी बजाज ने सांसारिक जीवन त्यागकर जैन दीक्षा ले ली है। पंजाबी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली दोनों मां-बेटी ने वैराग्य का मार्ग चुनते हुए जैन साध्वी बनने का फैसला लिया। दीक्षा समारोह से पूर्व मंगलवार को जोधपुर में भव्य वरघोड़ा (शोभायात्रा) निकाला गया, जिसमें जैन समाज के साधु-साध्वियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
आध्यात्मिक जीवन अपनाने के पीछे की वजह बताते हुए अक्षिता ने कहा कि उन्होंने अपने सामने फोन और इंटरनेट के दौर को बदलते देखा है। जब उनकी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ, तो उन्हें महसूस हुआ कि एआई और बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। इससे मिट्टी में रहने वाले अनगिनत सूक्ष्म जीवों की विराधना (हिंसा) होती है। जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा के इसी विचार ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया और धीरे-धीरे उनका झुकाव आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता चला गया।
नामी ऑटो कंपनियों में शानदार करियर रहा
मूलरूप से दिल्ली और वर्तमान में गुरुग्राम निवासी अक्षिता ने 2013 से 2015 के बीच गुरुग्राम की नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की थी। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए किया। 2015 से 2017 तक फिएट ऑटो में काम किया। 2018 से 2025 तक मर्सिडीज बेंज में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहीं। वर्ष 2025 से 2026 तक वह फॉक्सवैगन में ग्लोबल ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत रहीं, जहां उन्होंने दुनिया की पांच अलग-अलग लोकेशन का संचालन संभाला।
मां ने भी चुनी यही राह
शिरोमणी बजाज का जन्म 18 अक्तूबर 1965 को दिल्ली के मोती नगर में हुआ था। बीए, लाइब्रेरी साइंस में डिग्री लेने के बाद उन्होंने छह जनवरी 1988 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी शुरू की। 37 साल से अधिक की सेवा के बाद वे 31 अक्तूबर 2025 को चीफ मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुईं। शिरोमणी के पति सुनील बजाज का निधन हो चुका है।
पहले ही तैयार कर ली थी राह
शिरोमणी ने बताया कि परिवार को उनके आध्यात्मिक झुकाव की जानकारी पहले से थी। जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। दीक्षा लेने से पहले ही वे धार्मिक जीवन में कई कठिन तप और अनुष्ठान पूर्ण कर चुकी हैं, जिनमें 20 दिन का कलश तप, दो बार 20-20 दिन का विमल अनुष्ठान, 84 दिन का धर्म चक्र शामिल है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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