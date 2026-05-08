दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों ने दी अपनी जान, शादीशुदा मर्द अधिक; वजह क्या
एनसीआरबी के मुताबिक साल 2024 में दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कीं। महज एक साल में 2905 लोगों ने खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली। इनमें शादीशुदा पुरुष सबसे आगे हैं और वजह है पारिवारिक विवाद।
दिल्ली है दिलवालों की... पर यहां के लोगों की जिंदादिली इतनी कम क्यों हो गई है? क्यों राजधानी में लोग बात-बात पर अपनी जान देने दे रहे हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के एक दुखद डेटा की वजह से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2024 में दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कीं। महज एक साल में 2905 लोगों ने खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली। देशभर के 53 शहरों से जुटाए गए डेटा में दिल्ली सबसे आगे है तो बेंगलुरु (2403) दूसरे और मुंबई (1404) तीसरे स्थान पर है।
हालांकि, जनसंख्या के अनुपात में देखें तो दिल्ली के मुकाबले बेंगलुरु में यह समस्या अधिक है। राजधानी में जहां प्रति लाख 13.2 लोगों ने खुदकुशी की तो बेंगलुरु में यह अनुपात 16.7 का है। मुंबई में यह दर 11 है। राहत की एक बात यह है कि आत्महत्या करने वालों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। दिल्ली में 2022 में 3417 लोगों ने खुदकुशी की थी तो अगले साल यह संख्या में 3131 थी।
पारिवारिक समस्याएं बड़ी वजह
दिल्ली में 2024 में जिन 2905 लोगों ने खुदकुशी की इनमें से 2078 (71.5%) पुरुष थे, जबकि महिलाओं की संख्या 825 (28.4फीसदी) है, ट्रांसजेंडर दो हैं। वजहों की यदि बात करें तो पारिवारिक विवादों की वजह से सबसे अधिक लोगों ने अपनी जिंदगी असमय खत्म कर ली। 675 लोग पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर खुदकुशी की। इसके बाद 258 ने वैवाहिक जीवन में समस्याओं और 236 ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की।
रोजगार का पैटर्न क्या
खुदकुशी करने वालों में 745 बेरोजगार थे तो 378 स्टूडेंट्स ने ऐसा कदम उठाया। 343 दैनिक मजदूर और 325 स्वरोजगार से जुड़े थे। 242 का अपना कारोबार था। खुदकुशी करने वालों में 315 गृहणी महिलाएं थीं।
शादीशुदा ज्यादा दे रहे जान
एक खास पैटर्न यह भी सामने आया है कि जिन लोगों ने खुदकुशी की उनमें अधिकतर शादीशुदा थे। खुदकुशी करने वालों में आधे से अधिक कुल 1616 शादीशुदा थे। इनमें 1162 पुरुष और 454 महिलाएं थीं। 81 अविवाहित थे तो 27 विधवा, 55 तलाकशुदा और साथी से अलग रह रहे 41 लोगों ने इस तरह का कदम उठाया।
कमाई कैसी थी?
खुदकुशी करने वालों में 1362 लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी सालाना एक लाख से कम थी, जबकि 1258 की कमाई 1 लाख से 5 लाख सालाना के बीच थी। खुदकुशी करने वालों में 28 लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी सालाना 10 लाख रुपये से अधिक थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप