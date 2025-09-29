Hindi Newsएनसीआर Newsmosquito borne diseases are rising in Delhi
दिल्ली में पैर पसार रहे मच्छर, एक हफ्ते में डेंगू के 74 और मलेरिया के 38 मामले
दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक सप्ताह में डेंगू के 74, मलेरिया के 38 और चिकनगुनिया के नौ मामले दर्ज हुए। सितंबर महीने में डेंगू के अब तक कुल 260 मामले, मलेरिया के 136 मामले और चिकनगुनिया के 24 मामले सामने आ चुके हैं।
Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, राहुल मानवMon, 29 Sep 2025 10:35 PM
