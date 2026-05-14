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काम की बात: दिल्लीवालों को बड़ी राहत! अब सुबह 10 बजे तक इन DDA पार्कों में फ्री एंट्री, LG संधू का बड़ा फैसला

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी के कई प्रमुख पार्कों, हरित क्षेत्रों और धरोहर स्थलों में सुबह 10 बजे तक मॉर्निंग वॉकर्स के लिए एंट्री फ्री करने का ऐलान किया है।

दिल्लीवालों को बड़ी राहत! अब सुबह 10 बजे तक इन DDA पार्कों में फ्री एंट्री, LG संधू का बड़ा फैसला

दिल्ली में मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी के कई प्रमुख पार्कों, हरित क्षेत्रों और धरोहर स्थलों में सुबह 10 बजे तक मॉर्निंग वॉकर्स के लिए एंट्री फ्री करने का ऐलान किया है। यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर लिया गया है।

फिट इंडिया के तहत लिया गया फैसला

DDA की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके जरिए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और फिटनेस को लेकर जनभागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

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इन पार्कों में 10 बजे तक होगी फ्री एंट्री

DDA के अनुसार, जिन पार्कों और स्थलों में अभी तक प्रवेश शुल्क लिया जाता था, वहां अब सुबह 10 बजे तक मॉर्निंग वॉकर्स, जॉगर्स और फिटनेस प्रेमियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इस फैसले के दायरे में कई प्रसिद्ध पार्क और ग्रीन स्पॉट शामिल किए गए हैं। इनमें मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, बांसेरा, असिता, क्रांति उद्यान, वाटिका, अटल सद्भावना पार्क, वासुदेव घाट, वैष्णवी पार्क, सेक्टर-16D द्वारका स्थित DDA ग्रीन, अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क, लाला हरदेव लाल पार्क (जसोला) और नरेला का स्मृति वन शामिल हैं।

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DDA का इस पहल पर क्या कहना है

DDA का कहना है कि इस पहल का मकसद दिल्लीवासियों को सुबह के समय खुले और हरित वातावरण में स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही शहर में फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल की संस्कृति को मजबूत करना भी इसका अहम उद्देश्य है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि DDA के बाकी सभी पार्क पहले की तरह आम लोगों के लिए मुफ्त खुले रहेंगे।

दिल्ली में 700 से ज्यादा पार्क हैं

दिल्ली विकास प्राधिकरण फिलहाल राजधानी में 16 हजार एकड़ से अधिक हरित क्षेत्र का प्रबंधन करता है। इसमें 700 से ज्यादा पार्क, बायोडायवर्सिटी ज़ोन, सिटी फॉरेस्ट, रीजनल पार्क और नेबरहुड गार्डन शामिल हैं। ये हरित क्षेत्र पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ लोगों को स्वच्छ और प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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