Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली के चार स्टेशनों पर 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन, होली पर रेलवे का क्या प्लान

Feb 22, 2026 06:53 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

होली के अवसर पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने व्यापक योजना तैयार कर ली है। इसके तहत दिल्ली के चार प्रमुख स्टेशनों (नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन) पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष बंदोबस्त रहेंगे।

दिल्ली के चार स्टेशनों पर 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन, होली पर रेलवे का क्या प्लान

होली के अवसर पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने व्यापक योजना तैयार कर ली है। इसके तहत दिल्ली के चार प्रमुख स्टेशनों (नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन) पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष बंदोबस्त रहेंगे।

स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियों के प्लेटफॉर्म भी बदले गए हैं। अभी तक उत्तर रेलवे से चलने वाली एवं उत्तर रेलवे में आने वाली 742 होली स्पेशल गाड़ियों की घोषणा हो चुकी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, होली के अवसर पर बीते वर्ष उत्तर रेलवे से लगभग 280 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं। इस वर्ष उत्तर रेलवे से लगभग 350 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:सावधान! दिल्ली के इन इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, ये है वजह
ये भी पढ़ें:घर बैठे दूर होगी समस्या, दिल्ली CM ने लॉन्च किया पोर्टल, 4 तरीकों से करें शिकायत
ये भी पढ़ें:अगर शैक्षणिक योग्यता अलग तो वेतन भी अलग हो सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट

वहीं, दूसरे जोन से भी उत्तर रेलवे के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ऐसी गाड़ियां भी दिल्ली ए‌वं आसपास के स्टेशनों से यात्रियों को लेकर जाएंगी। इन गाड़ियों के अलावा भीड़ बढ़ने पर तुरंत अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी योजना है। इसके लिए अलग से रैक (गाड़ी) की व्यवस्था रहेगी। इन गाड़ियों को मांग अनुसार परिचालित किया जाएगा।

होली के अवसर पर दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की तैनाती शुरू कर उनकी भूमिका तय कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट के यात्रियों को सुविधा शिविर में भेजा जाएगा और वहां से वह प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगने के बाद जा सकेंगे। इसके लिए आनंद विहार में अस्थायी यात्री सुविधा शिविर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के चार प्रमुख स्टेशनों के साथ गाजियाबाद में भी मिनी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
New Delhi Railway Station
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।