दिल्ली के चार स्टेशनों पर 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन, होली पर रेलवे का क्या प्लान
होली के अवसर पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने व्यापक योजना तैयार कर ली है। इसके तहत दिल्ली के चार प्रमुख स्टेशनों (नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन) पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष बंदोबस्त रहेंगे।
स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियों के प्लेटफॉर्म भी बदले गए हैं। अभी तक उत्तर रेलवे से चलने वाली एवं उत्तर रेलवे में आने वाली 742 होली स्पेशल गाड़ियों की घोषणा हो चुकी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, होली के अवसर पर बीते वर्ष उत्तर रेलवे से लगभग 280 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं। इस वर्ष उत्तर रेलवे से लगभग 350 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा।
वहीं, दूसरे जोन से भी उत्तर रेलवे के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ऐसी गाड़ियां भी दिल्ली एवं आसपास के स्टेशनों से यात्रियों को लेकर जाएंगी। इन गाड़ियों के अलावा भीड़ बढ़ने पर तुरंत अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी योजना है। इसके लिए अलग से रैक (गाड़ी) की व्यवस्था रहेगी। इन गाड़ियों को मांग अनुसार परिचालित किया जाएगा।
होली के अवसर पर दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की तैनाती शुरू कर उनकी भूमिका तय कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट के यात्रियों को सुविधा शिविर में भेजा जाएगा और वहां से वह प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगने के बाद जा सकेंगे। इसके लिए आनंद विहार में अस्थायी यात्री सुविधा शिविर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के चार प्रमुख स्टेशनों के साथ गाजियाबाद में भी मिनी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं।
