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CJP प्रोटेस्ट की आड़ में दिल्ली को सुलगाने की थी साजिश? 500 से अधिक ना'पाक' सोशल मीडिया हैंडल की पहचान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन में पाकिस्तान से सक्रिय 500 से अधिक हैंडल पहचान की गई है। जांच एजेंसियां अब चिह्नित किए गए इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट के यूआरएल को ब्लॉक करा रही हैं। 

delhi police
CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवान।

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन की आड़ में दिल्ली को सुलगाने की साजिश रचने वाले डिजिटल नेटवर्क की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियों ने ने देश विरोधी एजेंडा और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले करीब 900 संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की है। इनमें से 500 से अधिक हैंडल पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे।

जांच एजेंसियों के अनुसार, सीमा पार बैठे हैंडलर्स छात्र आंदोलन का फायदा उठाकर देश में अराजकता फैलाने के लिए पुरानी और एडिटेड हिंसक वीडियो शेयर कर सुरक्षा बलों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। साइबर विंग ने अफवाह फैलाने वाले ऐसे करीब 900 अकाउंट्स को चिह्नित किया है। एजेंसियों ने अब इन सभी हैंडल्स को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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क्रिप्टो और विदेशी फंडिंग ट्रेल की जांच

पुलिस जांच कर रही है कि क्या इन 500 पाकिस्तानी और अन्य संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स को संचालित करने के लिए विदेशों से क्रिप्टो करेंसी या डार्क वेब के जरिये फंडिंग तो नहीं की गई।

बॉट अकाउंट्स पर नजर

पुलिस ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक खास समय में हिंसा से जुड़े हैशटैग्स को अचानक ट्रेंड कराने के लिए इस्तेमाल किए गए बॉट अकाउंट्स और पूर्व निर्धारित ‘टूलकिट’ के सोर्स की जांच भी कर रही है। बॉट अकाउंट्स उन सोशल मीडिया खातों को कहते हैं जिन्हें इंसानों के बजाय कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से ऑटोमैटिक चलाया जाता है।

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केंद्रीय मंत्री का फर्जी एआई वीडियो वायरल

वहीं, इस बीच नीट परीक्षा विवाद की आड़ में देश का माहौल बिगाड़ने के लिए अब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का एक एआई-आधारित फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने शनिवार सुबह चाणक्यपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ‘एक्स’ पर भी इसकी जानकारी दी है।

भीड़ को भड़काने वाले ‘एककेए’ की तलाश

सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर और टॉलस्टॉय मार्ग पर हुई हिंसा की जांच में जुटी एजेंसियों ने डिजिटल ट्रेल को डिकोड कर लिया है। पुलिस का दावा है कि ट्रेल डिकोड की मदद से उपद्रव के मास्टरमाइंड के अकाउंट की पहचान कर ली गई है। अकाउंट ‘एककेए’ नाम से संचालित हो रहा था। अब उसकी तलाश हो रही है।

बता दें कि, नीट पेपर लीक के विरोध में पिछले 36 दिन से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच पार्टी का धरना शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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