फरीदाबाद में 24 घंटे से नहीं आई बिजली, 10 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी का ऐलान
फरीदाबाद में बिजलीकर्मियों की हड़ताल का असर स्कूलों पर भी पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली ना आने की वजह से 10 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब फरीदाबाद के शिक्षण संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में 24 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को मोबाइल संदेश भेजकर इसकी सूचना दी गई है। शहर में 10 से अधिक स्कूलों ने अभिभावकों को छुट्टी का संदेश भेजा है। बिजली संकट के कारण स्कूलों में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी हैं।
स्कूलों पर भी असर
दरअसल, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर अब स्कूलों की व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। लंबे समय तक बिजली नहीं आने से स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ अन्य जरूरी व्यवस्थाएं संचालित करना मुश्किल हो रहा है। कई शिक्षण संस्थानों में बिजली से चलने वाले उपकरणों, पेयजल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है।
मैसेज भेजकर स्कूल बंद करने की दी जानकारी
स्कूल प्रबंधन ने स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुविधा को प्राथमिकता दी है। इसी के चलते अभिभावकों को संदेश भेजकर शुक्रवार को स्कूल बंद रहने की जानकारी दी गई। इससे अभिभावकों को भी अचानक अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ा है। शहर के कई स्कूलों में छुट्टी होने से स्पष्ट है कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का प्रभाव अब केवल घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी इससे प्रभावित होने लगी है। यदि बिजली आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो शिक्षण संस्थानों को अपनी व्यवस्था चलाने में और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
कर्मियों का प्रदर्शन
हड़ताल पर रहे बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर मांगें उठाईं। बिजली कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र तेवतिया ने बताया कि कर्मचारियों ने 24 अक्तूबर तक हड़ताल का एलान किया है। इसके बाद संयुक्त मंच की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।
घरों में पानी का संकट, रोजमर्रा के काम प्रभावित
बिजली कटौती से घरों में इन्वर्टर भी बंद होने लगे और लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। घरों में पानी की मोटर नहीं चलने से टंकियां नहीं भर सकीं। इसके कारण खाना बनाने, कपड़े धोने और दूसरे घरेलू कामों में परेशानी हुई। पूनम ने बताया कि बिजली नहीं होने से घर के कामकाज प्रभावित हुए हैं। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक में दिक्कत आ रही है। पानी की आपूर्ति के लिए बिजली पर निर्भर परिवारों को सबसे अधिक परेशानी हुई।
अभिषेक शर्मा
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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