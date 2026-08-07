Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मोदी, राहुल या अभिजीत दीपके; आ गया सी-वोटर का सर्वे, युवाओं की पहली पसंद कौन

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सीवोटर की ओर से किए गए सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि पेपरलीक के मुद्दे पर लोगों की सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं और क्या अब तक उठाए गए कदमों से वे संतुष्ट हैं। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में पता चला कि मोदी अब भी युवाओं के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं।

survey on modi abhijeet dipke
सीवोटर के सर्वे के मुताबिक युवाओं के बीच अब भी पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुआई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले छात्र आंदोलन के बाद एक सर्वे में युवाओं और देश का मूड भांपने की कोशिश की गई है। सी वोटर के इस सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि पेपर लीक के मुद्दे पर देश की राय क्या है और लोग सरकार के कदम से कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। इसमें इस सवाल का जवाब भी मिला है कि युवाओं के बीच किस नेता की लोकप्रियता अधिक है। सी-वोटर (Cvoter) के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी अब भी युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय हैं, जबकि अभिजीत दीपके तीसरे स्थान पर हैं।

सी वोटर की ओर से किए गए ताजा सर्वे के आंकड़े गुरुवार को इंडिया टुडे चैनल पर दिखाए गए। सी-वोटर की ओर से पूछा गया था कि शिक्षा सुधार के लिए सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए थी? इसके जवाब में 27.2 फीसदी ने कहा 'मंत्री का इस्तीफा'। 31.7 फीसदी ने सख्त एंटी पेपरलीक कानून का विकल्प चुना। 11.9 फीसदी के मुताबिक एनटीए में बड़े बदलाव होने चाहिए। 16.7 फीसदी ने शिक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट पैनल की बात कही। 6.9 फीसदी ने अन्यु सुधार और 5.7 फीसदी ने पता नहीं का विकल्प चुना।

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके ही नहीं, CJP में पद पाने वाले कई और नेताओं का AAP कनेक्शन

सरकार के कदम से कितने संतुष्ट?

गौरतलब है कि सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने के अलावा पेपर लीक कानून में संशोधन कर चुकी है और सुधारों के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी अधिकतर लोग इन कदमों से असंतुष्ट हैं। सी-वोटर की ओर से सवाल किया गया था कि पेपरलीक रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से क्या आप संतुष्ट हैं? 33.2 फीसदी ने इसका 'हां' में जवाब दिया तो 50.7 फीसदी ने 'नहीं' का विकल्प चुना। वहीं 16.1 फीसदी ने 'पता नहीं' कहा।

संसद में हुई चर्चा पर क्या राय

क्या पेपरलीक पर संसद में संतोषजनक चर्चा हुई? इसके जवाब में 35.6 फीसदी ने 'हां' कहा तो 39 फीसदी ने 'नहीं' कहा। वहीं, 25.3 फीसदी ने 'पता नहीं' का विकल्प चुना।

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके को भा गया मोहन भागवत का बयान, Gen Z को लेकर आलोचकों पर निशाना

युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन

तीसरा सवाल किया गया कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? इसके जवाब से पता चला कि आंदोलन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता युवाओं में अब भी सबसे अधिक है। 39.8 फीसदी ने उन्हें सबसे लोकप्रिय बताया तो राहुल गांधी 27.9 फीसदी वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मजाक-मजाक में सीजेपी बनाकर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर देने वाले अभिजीत दीपके को 12.6 फीसदी ने सबसे लोकप्रिय बताया। वह इस मामले में तीसरे नंबर पर रहे।

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके को मिला कौन सा पद, कॉकरोचों ने 12 लोगों टीम का किया ऐलान
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
CJP Protest Cockroach Janta Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।