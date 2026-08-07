मोदी, राहुल या अभिजीत दीपके; आ गया सी-वोटर का सर्वे, युवाओं की पहली पसंद कौन
सीवोटर की ओर से किए गए सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि पेपरलीक के मुद्दे पर लोगों की सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं और क्या अब तक उठाए गए कदमों से वे संतुष्ट हैं। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में पता चला कि मोदी अब भी युवाओं के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुआई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले छात्र आंदोलन के बाद एक सर्वे में युवाओं और देश का मूड भांपने की कोशिश की गई है। सी वोटर के इस सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि पेपर लीक के मुद्दे पर देश की राय क्या है और लोग सरकार के कदम से कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। इसमें इस सवाल का जवाब भी मिला है कि युवाओं के बीच किस नेता की लोकप्रियता अधिक है। सी-वोटर (Cvoter) के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी अब भी युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय हैं, जबकि अभिजीत दीपके तीसरे स्थान पर हैं।
सी वोटर की ओर से किए गए ताजा सर्वे के आंकड़े गुरुवार को इंडिया टुडे चैनल पर दिखाए गए। सी-वोटर की ओर से पूछा गया था कि शिक्षा सुधार के लिए सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए थी? इसके जवाब में 27.2 फीसदी ने कहा 'मंत्री का इस्तीफा'। 31.7 फीसदी ने सख्त एंटी पेपरलीक कानून का विकल्प चुना। 11.9 फीसदी के मुताबिक एनटीए में बड़े बदलाव होने चाहिए। 16.7 फीसदी ने शिक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट पैनल की बात कही। 6.9 फीसदी ने अन्यु सुधार और 5.7 फीसदी ने पता नहीं का विकल्प चुना।
सरकार के कदम से कितने संतुष्ट?
गौरतलब है कि सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने के अलावा पेपर लीक कानून में संशोधन कर चुकी है और सुधारों के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी अधिकतर लोग इन कदमों से असंतुष्ट हैं। सी-वोटर की ओर से सवाल किया गया था कि पेपरलीक रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से क्या आप संतुष्ट हैं? 33.2 फीसदी ने इसका 'हां' में जवाब दिया तो 50.7 फीसदी ने 'नहीं' का विकल्प चुना। वहीं 16.1 फीसदी ने 'पता नहीं' कहा।
संसद में हुई चर्चा पर क्या राय
क्या पेपरलीक पर संसद में संतोषजनक चर्चा हुई? इसके जवाब में 35.6 फीसदी ने 'हां' कहा तो 39 फीसदी ने 'नहीं' कहा। वहीं, 25.3 फीसदी ने 'पता नहीं' का विकल्प चुना।
युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन
तीसरा सवाल किया गया कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? इसके जवाब से पता चला कि आंदोलन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता युवाओं में अब भी सबसे अधिक है। 39.8 फीसदी ने उन्हें सबसे लोकप्रिय बताया तो राहुल गांधी 27.9 फीसदी वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मजाक-मजाक में सीजेपी बनाकर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर देने वाले अभिजीत दीपके को 12.6 फीसदी ने सबसे लोकप्रिय बताया। वह इस मामले में तीसरे नंबर पर रहे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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