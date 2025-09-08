दिल्ली पर इस बार भी खूब मेहरबान रहा मॉनसून, अगस्त में सबसे ज्यादा बरसे बदरा; 72% अधिक वर्षा

राजधानी दिल्ली पर इस बार भी मॉनसून खूब मेहरबान है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग के मुताबिक, इस मॉनसून में अब तक 851 मिमी बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। राजधानी में आमतौर पर 640 मिमी मॉनसूनी बारिश होती है।

पिछले साल भी मॉनसून की जमकर मेहरबानी हुई थी और पूरे मॉनसून सीजन में कुल मिलाकर 1029 मिमी बारिश हुई थी। इस बार, अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा 400 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 72% ज्यादा रही।

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अभी अच्छी बारिश की संभावना कम है। इसके चलते अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी।

तेज धूप के कारण चढ़ा पारा, दोपहर बाद बादलों से राहत राजधानी के लोगों को रविवार दिन में तेज धूप का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोपहर बाद घने बादलों के छाने से मौसम सुहाना हो गया। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा। 10 बजे के बाद तेज धूप निकलने लगी। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी का अहसास हुआ। हालांकि, दोपहर बाद दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में घने बादल छा गए। इस दौरान लोधी रोड और रिज मौसम केन्द्र में हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 0.5 डिग्री कम है।